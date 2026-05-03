🎥 Net niet! Lotte Kopecky pakt naast de openingsrit én de leiderstrui in de Vuelta Femenina

In de Vuelta Femenina stond vandaag de openingsrit op het programma. Lotte Kopecky wilde meteen een gooi doen naar de rode trui, maar kwam net tekort tegen de Zwitserse Noemi Rüegg (EF Education-Oatly). Die is ook meteen leidster.

Er stonden ongeveer 114 kilometer en 1866 hoogtemeters op het programma in het noorden van Spanje tussen Marín en Salvaterra de Miño. De aankomst was perfect voor een sprint bergop, waardoor Lotte Kopecky (SD Worx-Protime) luidop mocht dromen van de zege en de bijbehorende leiderstrui.

De slotfase wordt getekend door een val

We kregen in zware, regenachtige omstandigheden geen afscheiding voor de Alto de Cruceiro, de eerste col (derde categorie) van de dag. Die schotelde de rensters 7,8 km voor aan gemiddeld 4,6%. Maëva Squiban (UAE Team ADQ) kwam als eerste boven en nam zo de leiding in het bergklassement, voor Ashleigh Moolman-Pasio (AG Insurance-Soudal).

Die laatste kwam op haar beurt als eerste boven op de Alto de Portela, voor uitgerekend Squiban. Franziska Koch (FDJ United - SUEZ) pakte 20 km voor de streep dan weer de volle buit bij een tussensprint, waarmee ze zes bonificatieseconden sprokkelde.

Het peloton werd onder de hoge snelheid kleiner, maar we leken toch met een pak rensters naar de meet te gaan. Een valpartij binnen de laatste tien kilometer brak de kopgroep echter in stukken. Een zestal met onder meer Franziska Koch en Pauline Ferrand-Prévot (Visma-Lease a Bike) ging ervandoor.

Alles troepte op zo'n vier kilometer van de streep echter weer samen. Dat gebeurde mede dankzij het werk van SD Worx-Protime, de ploeg van Lotte Kopecky. We gingen naar een sprint. Onze landgenote zat daarin goed geplaatst, maar zag Noemi Rüegg (EF Education-Oatly) er als een speer vandoor gaan. Kopecky probeerde nog, maar kon de Zwitserse niet meer bijbenen. Koch werd derde. Rüegg mag de eerste rode trui aantrekken.



