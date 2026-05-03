Grote naam in het peloton trekt aan de alarmbel: "Tijdens wedstrijden gaat álles mis"

Wat is er aan de hand met David Gaudu? De Fransman van Groupama-FDJ is bezig aan een tegenvallend 2026. Hij geeft zelf tekst en uitleg.

Gaudu (29) rijdt momenteel rond in de Ronde van Romandië, maar speelt er geen rol van betekenis. Met een voorlopige 56ste plaats in de stand moet hij koploper Tadej Pogacar bijna 31 minuten laten gaan. In gesprek met Ciclo21 geeft hij meer uitleg, nadat hij in het voorjaar getroffen werd door allergische reacties.

David Gaudu trapt 50 watt minder

"Mijn trainingen verlopen nu zonder problemen, maar tijdens de wedstrijden gaat alles mis", wordt Gaudu geciteerd door WielerFlits. "Ik moest in de winterperiode vanaf een heel laag punt weer opbouwen. Ik trap momenteel gewoon 50 watt minder dan gebruikelijk."

"Het is echt een lang herstelproces, maar het gaat niet zo snel als we zouden willen", is hij eerlijk. "We zullen zien. Misschien komen de goede tijden wel in juli, tijdens de Tour de France. Dan kunnen we ook een punt zetten achter de voorbije maanden."

Ploegleider Thierry Cornec hoopt dat een nieuwe aanpak soelaas brengt. "We moeten echt op een andere manier met David gaan werken. Hij heeft inmiddels een andere trainer en zijn trainingsschema’s zijn ook aangepast", klinkt het.



Het is afwachten wat de rest van het seizoen brengt voor Gaudu. Hij hoopt op beterschap voor eigen volk in de Tour. In 2022 werd hij knap vierde in La Grande Boucle. Het lijkt moeilijk te gaan worden om dat te overtreffen, toch zeker dit jaar.