Ook de grootsheid van Evenepoel aangestipt, maar hij wordt gewaarschuwd: "Grotere kans dat je de mist ingaat"

Remco Evenepoel moest wat kritiek slikken na zijn derde plaats in Luik-Bastenaken-Luik, omdat hij Pogacar en Seixas niet kon volgen. Laten we echter niet vergeten dat hij dit seizoen ook al grootse dingen hebben laten zien.

Daar staan ze ook bij stil in Dans le Peloton, het programma van RTL sports. Evenepoel krijgt lof voor zijn prestaties in de klassiekers, met naast podiumplaatsen in de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik ook een zege in de Amstel Gold Race. "Het was een uitstekend voorjaar van Remco", benadrukt Frédéric Amorison.

De Belgische ex-renner is door iets verrast. "De koers waar we hem het meest vastberaden en op een schitterende manier zagen koersen, was de Ronde van Vlaanderen. Hij reed tegen pure specialisten, tegen renners die deze wedstrijd al gewonnen hebben. Kilometers lang was het mano a mano en bleef hij op vijftien seconden hangen."

"J'espère que l'année prochaine, on va le voir ailleurs qu'au Tour des Flandres" - L'équipe de #DLP verrait bien Remco Evenepoel sur davantage de Classiques la saison prochaine, vous aussi ? 🤔 #RTLsports pic.twitter.com/5QbJTZHdcz — RTL sports (@RTLsportsbe) April 29, 2026

Voor Amorison was dat een bijzonder indrukwekkend nummer. "Dat was een zeer grootse Remco Evenepoel. Tweede of derde worden kan nog altijd. We weten dat hij er geen problemen mee heeft om de lat hoog te leggen. Het was een zeer grootse prestatie, maar we willen nog altijd meer. Misschien ook omdat Remco nooit zegt: "We zullen zien hoe ver ik geraak"."

Lees ook... Bijna iedereen beseft dat Tour-droom Remco nu nog verder weg is: "Als jij het als Belg al zegt..."›

Dat is niet de ingesteldheid waarmee hij aan de start van een koers komt. "Hij geeft aan dat hij een winnaar is en komt om te winnen. De kans is dan groter dat je de mist ingaat, want er is een enorme concurrentie", waarschuwt Amorison. Evenepoel staat er al heel zijn carrière voor bekend om forse taal te spreken. Meestal kan hij het dan ook wel waarmaken op de fiets, dat maakt hem zo bijzonder.