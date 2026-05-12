LIVE KOERS: Alpecin-Premier Tech ziet kopman Kaden Groves opgeven in de Giro
Alpecin-Premier Tech is zijn kopman Kaden Groves kwijtgespeeld. De Australiër kwam al in de eerste etappe ten val in de sprint, die blessures dwingen hem nu tot een opgave.
Groves verlaat de Giro
Met rugnummer 1 was Kaden Groves, de kopman Alpecin-Premier Tech, aan de Giro gestart in Bulgarije. In de massasprint op dag één ging het echter al mis voor de Australiër. Hij was betrokken bij de zware valpartij en hield er schaafwonden op zijn beide schouders, onderrug en elleboog aan over.
Groves was echter nog hoopvol voor de start van de tweede etappe, hij droomde nog van de paarse puntentrui. "Het is natuurlijk nog een lange weg tot in Rome en hopelijk kan ik nog wat inlopen", zei hij bij Sporza. Die droom zal Groves nu echter moeten opbergen, in de vierde etappe gaf hij na zo'n 40 kilometer op.
❌ 1️⃣ Involved in the crash on stage 1, Kaden Groves is out of the #GirodItalia. We wish the Aussie the speediest of recoveries pic.twitter.com/OsAcdwRIyl— Giro d'Italia (@giroditalia) May 12, 2026
Soudal Quick-Step sloeg al twee keer toe met Paul Magnier in de Giro en krijgt in de eerste etappe in Italië misschien al een derde kans. De vierde etappe is slechts 138 kilometer lang en gaat van Catanzaro naar Cosenza.
Lange beklimming in finale enige hindernis in vierde etappe
Meteen na de start lopen de eerste zes kilometer licht bergop, daarna volgen zo'n 75 vlakke kilometers aan de kust. Op zo'n 60 kilometer van de streep duikt de enige hindernis van de dag op, maar voor de sprinters wel een stevige.
De Cozzo Tunno is zo'n 14 kilometer lang en heeft een gemiddeld stijgingspercentage van 5,9%. Na de top blijft de beklimming ook nog even doorlopen, pas daarna begint de afdaling. In het midden van die afdaling ligt ook nog een stukje bergop.
Voor sprinters die bergop niet zullen kunnen volgen, zal het ook nog moeilijk zijn om terug te keren. De laatste tien kilometer lopen ook nog lichtjes bergop, de laatste rechte lijn loopt omhoog aan zo'n 3,7%.
Overleven de sprinters of krijgen vluchters eerste kans in de Giro?
De finale, met de zware beklimming, lijkt toch te zwaar te worden voor sterke sprinters zoals Jonathan Milan of Dylan Groenewegen. En dat geldt wellicht ook voor Paul Magnier, terwijl Tobias Lund Andresen en Kaden Groves wel zouden kunnen overleven.
Een kopgroep kan ook zeker een kans maken en dan is het moeilijk te voorspellen wie een kans maakt. Sterke renners zoals Ganna, Christen, Scaroni of zelfs roze trui Silva zijn dan ook kanshebbers.
Giro d'Italia 2026 - Stage 4— La Flamme Rouge (@laflammerouge16) May 12, 2026
🚩 Catanzaro
🏁 Cosenza
🚴🏻♂️ 138.5 Km
🌤 Weather: Few clouds
🌡️ 16°C (app 16°C, min 13°C - max 21°C)
☁️ Clou.: 24%, vis.: 100%
💧 Hum.: 60%
🌪️ Wind: 7.4 km/h SSW (max: 17.3 km/h WSW)
