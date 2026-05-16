Commentator heeft er een heldere uitleg voor: "Ik ben het niet eens met Stuyven"

Jasper Stuyven heeft een duidelijk standpunt ingenomen over een voorval in de Giro. Niet iedereen is het daarmee eens.

Een paar dagen geleden eindigde Stuyven tweede in Napels. Nochtans stond na verbluffend werk van de Unibet Rose Rockets een ritzege voor Groenewegen in de sterren geschreven. In de laatste bocht liep het echter mis. Groenewegen en zijn lead-out Reinders schoven onderuit in de laatste bocht, waarna heel wat renners hun voorbeeld volgden.

De Giro-organisatie moest het ontgelden: een bocht over kasseitjes zo kort voor de finish was verre van ideaal. Stuyven herhaalde die kritiek maar vond ook dat Reinders en Groenewegen moesten weten dat ze in die bocht niet mochten trappen. "Voor hetzelfde geld vallen ze niet en wint Groenewegen", aldus Karsten Kroon tijdens de Eurosport-uitzending van rit 7.

Kroon vindt niet dat Groenewegen in de fout gaat

De co-commentator keek ook nog eens nauwkeurig naar de beelden en had een andere opinie dan Stuyven. "Groenewegen trapt toch niet? Op moment dat ze vallen houden Reinders en Groenewegen de benen stil. Het is niet zo dat de fiets onderuit wordt getrokken. Wat mij betreft is er überhaupt een risico, al begrijp ik Stuyven ook wel."

Kroon begrijpt dus wel de theorie die Stuyven opwerpt. Alleen is de Nederlander ervan overtuigd dat hiervan tijdens deze fase geen sprake was. "Als het glad is, kun je het achterwiel onderuit trappen. Bij deze mannen schuift het voorwiel weg. Ik geloof dat ik het niet met Stuyven eens ben. Hartstikke zonde wel voor hem dat hij niet wint."



Stuyven blijft jagen op ritzeges in grote ronden

Kroon had ook vernomen dat Stuyven door materiaalpech niet kon schakelen. Voorlopig geen nieuwe ritzege in een grote ronde dus. Stuyven won wel een etappe in de Vuelta van 2015. Sindsdien jaagt hij ook op een Tourritzege: in 2021 werd hij tweede in Le Creusot. In de Giro werd hij ook al eens tweede in een rit in 2017.