Jeroen Deheegher
"Heel, heel, heel moeilijk": Wout van Aert voelt de bui nu al hangen
Wout van Aert heeft een doel gemaakt van het WK op de weg in het Canadese Montréal. Zelf beseft Van Aert echter dat hij door de aanwezigheid van Tadej Pogacar maar weinig kans maakt op de regenboogtrui.

De Tour Auvergne-Rhône-Alpes (7 tot 14 juni), het BK op de weg (28 juni) de Tour (4 tot 26 juli), de Vuelta (22 augustus tot 13 september) en het WK op de weg (27 september). Dat is programma van Wout van Aert de komende maanden. 

De voorbije twee WK's was Van Aert er niet bij, dit jaar dus wel weer. In 2024 lag Van Aert in de lappenmand door zijn zware valpartij in de Vuelta, in 2025 liet Van Aert het zware WK in Rwanda bewust links liggen. 

Van Aert werd al eens tweede in Montréal

In het Canadese Montréal zal Van Aert er dus wel weer bij zijn. Hij heeft een sprankeltje hoop op de wereldtitel, want in 2022 sprintte Van Aert naar een tweede plaats. Tadej Pogacar was toen de sterkste in de GP Montréal. 

Dat was ook vorig jaar het geval, maar toen gaf Pogacar de zege weg aan zijn ploegmaat McNulty. Van Aert gaf na een zwaar seizoen op door het moordende tempo dat UAE Team Emirates-XRG toen oplegde. 

Van Aert ziet wel een waterkans op het WK in Montréal, ondanks de 3600 hoogtemeters op een parcours van 273 kilometer. In 2022 was de GP Montréal 222 kilometer met zelfs 4100 hoogtemeters. 

Wie klopt Pogacar op het WK in Montréal?

Er is dus een waterkans voor Van Aert, maar hij beseft wel dat het lastig wordt. "Een Tadej Pogacar in topvorm zal daar heel, heel, heel moeilijk te kloppen zijn", zegt Van Aert dan ook bij VTM Nieuws

Pogacar kan de zesde renner in de geschiedenis worden die drie keer wereldkampioen op de weg wordt. De Sloveen kan ook de straffe reeks van Peter Sagan evenaren, die tussen 2015 en 2017 drie keer op rij de regenboogtrui pakte. 

