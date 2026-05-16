Hij juicht mijlpaal Visma-Lease a Bike enthousiast toe: reactie Van Aert spreekt boekdelen

Wout van Aert is altijd al een echte teamspeler geweest. Wanneer Visma-Lease a Bike successen boekt waar hij zelf minder mee te maken heeft, is hij daar dus ook gewoon heel blij mee.

Na de overwinning van Jonas Vingegaard in de zevende etappe van de Giro had Visma-Lease a Bike een post gedeeld op sociale media. Vingegaard heeft nu een trilogie vervolledigd: hij heeft in elke grote ronde een etappe gewonnen. De Deen heeft het klaargespeeld in zowel de Tour, de Vuelta als de Giro. Een bijzonder moment voor hem.

Die overwinningen zijn op naam van Vingegaard gekomen, maar zijn ploeg heeft er uiteraard aan meegeholpen. Logisch dus dat ze er bij Visma-Lease a Bike ook fier op zijn. "Wielergeschiedenis", schreven ze bij Visma bij drie foto's van overwinningen van Vingegaard in de drie aparte grote ronden, met telkens een verschillend zegegebaar.

Van Aert deelt Visma-post

Wout van Aert heeft dit ook gedeeld via zijn Instagram Stories. Zo laat Van Aert merken hoe blij hij is voor Visma-Lease a Bike en voor zijn ploegmaat Vingegaard. Ook al heeft Van Aert niets te maken met de successen die Vingegaard boekte in de Vuelta en de Giro. In de Vuelta van 2025 en Giro van 2026 verscheen Van Aert niet aan de start.

In de Tour de France is het natuurlijk een heel ander verhaal. Vingegaard heeft naast twee eindzeges in 2022 en 2023 ook vier Tourritzeges op zijn palmares staan. Bij deze verwezenlijkingen speelde Van Aert wel heel vaak een belangrijke rol. Op die manier heeft Van Aert zijn steentje dus zeker bijgedragen aan de trilogie van Vingegaard.

Al vaak sterke Van Aert gezien in de Tour

In het verleden hebben we al vaak knalprestaties gezien in de Tour. In 2020 won hij twee ritten. Een jaar later won Van Aert zowel een sprintersrit, een bergrit als een tijdrit. Die bergrit omvatte een passage over de Mont Ventoux. In 2022 zat er naast ritzeges ook de groene trui in. Vorig jaar won hij nog op de Champs-Élysées.