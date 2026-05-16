Staat Jasper Stuyven bij Soudal Quick-Step onder meer druk dan iedereen denkt?

De overstap van Jasper Stuyven naar Soudal Quick-Step is een schot in de roos gebleken. Druk is er niet meer, zou je denken. Hoewel: die echte kers op de taart ontbreekt voorlopig nog.

Na twee derde plaatsen in een rit in Parijs-Nice en in Parijs-Roubaix had Stuyven een paar dagen geleden in Napels bijna de hoofdvogel afgeschoten. Hij geraakte echter niet meer voorbij Ballerini en moest zich dus neerleggen bij een tweede plaats. Tijdens de Eurosport-uitzending van Giro-rit 7 had Annemiek van Vleuten het over de Belg.

Ze zou best kunnen begrijpen als er bij Stuyven een grote drang is om Soudal Quick-Step eens die grote zege te bezorgen. "Hij is nieuw bij de ploeg. Dan wil je laten zien dat je niet voor niets getekend hebt. Ik zeg niet dat het voor een bepaalde druk zorgt, maar misschien wel voor extra motivatie." Als dat laatste aanwezig is, volgt dat andere echter vaak ook.

Stuyven zorgt voor toegevoegde waarde

Dikwijls leggen renners zichzelf immers een grote druk op. Nochtans hoeft er niet getwijfeld te worden aan het belang van Stuyven voor de ploeg. "Hij heeft al prima laten zien dat hij van toegevoegde waarde is, bijvoorbeeld in de lead-outs voor Magnier. Voor jezelf is het wel lekker om je te laten zien, zodat de ploeg je kansen geeft", aldus Van Vleuten.

"Je wil niet in die ondersteunende rol weggedrukt worden. Ik verwacht wel dat Stuyven in het voorjaar zijn kansen krijgt, maar dat is toch weer een jaartje wachten." Dit voorjaar was Stuyven al het lichtpunt bij uitstek voor Soudal Quick-Step. In dat opzicht heeft hij het gelijk van zijn huidige ploeg en het ongelijk van Lidl-Trek bewezen.

Veel ereplaatsen voor Stuyven in 2026

Alleen betekent dit niet dat zomaar aangenomen wordt dat Stuyven dit kan doortrekken, want hij is vorige maand tenslotte 34 geworden. In elk geval komt er voorlopig geen sleet op. Naast de eerder vernoemde uitslagen eindigde hij dit jaar ook 7e in Sanremo, 10e in In Flanders Fields en 6e in de Ronde van Vlaanderen.