🎥 "Deed gewoon alles verkeerd": tactische blunders in de Giro roepen veel vragen op

Een derde ritzege voor Jhonatan Narvaez in de Giro, die de Ecuadoraan bijna cadeau kreeg van Enric Mas. De tactiek van de Spanjaard riep veel vragen op, want in de sprint had hij geen verhaal tegen Narvaez.

Een eerste zege sinds de Giro dell'Emilia in 2022, daar jaagt Enric Mas al een tijdje op. Voor de Spanjaard is winnen moeilijk, zo werd hij al drie keer tweede in het eindklassement van de Vuelta en vijf keer tweede in een etappe.

Mas maakt dit jaar zijn debuut in de Giro en opnieuw moest hij tevreden zijn met een tweede plaats. In de elfde etappe reed hij in de finale weg met Jhonatan Narvaez, die op papier veel sneller was in de sprint.

Mas stevig aangepakt na tweede plaats

Toch bleef Mas gewoon samenwerken met Narvaez, de tactiek Spanjaard riep dan ook veel vragen op. "Hij deed gewoon alles verkeerd wat hij maar verkeerd kan doen", zei ex-renster Jip van den Bos bij Kop over Kop.

Ook Annemiek van Vleuten begreep Mas niet zo goed. "Narvaez zit zo goed in vorm en een beklimming van drie of vier kilometer, dat kan hij wel goed aan. Mas deed er niet alles aan om het hem echt moeilijk te maken."

"Narvaez was gewoon de snelste, als Mas samen met hem voorop geraakt heeft het na de beklimmingen geen enkele zin meer om kop te rijden en met Narvaez naar de streep te rijden", pikte Van den Bos weer in.





Wat had Mas beter kunnen doen tegen Narvaez?

"Want hij weet gewoon zeker dat hij geklopt zou worden in de sprint. Er was van alles mogelijk voor Mas. Hij had renners kunnen laten terugkomen, waardoor het spel weer opnieuw was begonnen en weer kon worden aangevallen."

"Narvaez had het helemaal onder controle. Mas had een groepje moeten laten terugkomen om chaos te creëren, waardoor Narvaez niet op iedereen kan reageren. Nu kon hij gewoon op kop aan de sprint beginnen en won hij nog."

Was Mas dan gewoon tevreden met zijn tweede plaats? "Het leek wel alsof Mas bang was om zijn tweede plaats te verliezen, zo kwam het bijna over. Al weet je niet wat er speelt bij zo’n ploeg. Misschien zijn de UCI-punten of die tweede plaats toch belangrijk", stelde Van Vleuten nog.