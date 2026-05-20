Jeroen Deheegher, wielerjournalist
"Dat zijn duidelijke signalen": Philippe Gilbert stelt zich ernstige vragen bij Jonas Vingegaard
Jonas Vingegaard zag er niet top uit tijdens de lange tijdrit in de Giro. Ook Philippe Gilbert stelt zich vragen en vreest voor de Deen als hem hetzelfde zou overkomen in een lastige bergrit.

Drie minuten toegeven op Filippo Ganna is misschien geen referentie, maar Jonas Vingegaard deed in de vlakke tijdrit van 42 kilometer ook slechter dan klassementsrenners als Thymen Arensman, Derek Gee-West en Ben O'Connor. 

In de strijd om het klassement deed Vingegaard dan weer wel een goede zaak door veel tijd goed te maken op roze trui Eulalio en verder uit te lopen op Gall, na de Deen voorlopig toch de beste bergop in de Giro. 

Gilbert niet overtuigd door Vingegaard in tijdrit

Philippe Gilbert was niet echt overtuigd van wat Vingegaard liet zien in de vlakke tijdrit. "Het was een teleurstelling, ook al is er geen paniek in het algemeen klassement of over een mogelijke eindoverwinning", zegt hij bij Eurosport France.

"Hoe hij reed, is in elk geval niet normaal", ging Gilbert verder. "Zijn hoofd hing naar beneden, je kon zien dat hij moeite had met ademen, dat zijn duidelijke signalen. We zagen dat hij geen goede dag had. Hij zweette ook enorm."

"Dit was zijn slechtste tijdrit sinds hij Vingegaard is geworden, sinds hij de Tour won", verwees Gilbert naar 2022. "Laten we hopen dat hij geen ziekte heeft opgelopen. Er gaan geruchten over een virus in de Giro."

Onder meer Pellizzari is ziek geworden de afgelopen dagen en verloor al veel tijd. Gilbert waarschuwt Vingegaard ook dat zo'n mindere dag in een zware bergrit grotere gevolgen kan hebben voor de Deen. 

Moet Vingegaard uitkijken voor offday in zware bergrit?

"Zo'n dag kan hij zich in de bergen niet permitteren. Als hij zo'n zwakte vertoont tijdens een klim van 10 of 15 kilometer, kan dat minuten kosten", waarschuwt Gilbert. En dan is het vooral uitkijken naar zaterdag. 

Dan staat er een korte etappe van 133 kilometer op het programma met 4200 hoogtemeteters. Kort na de start gaat het al bergop met de beklimming van de Saint-Barthélémy (15.7 km aan 6.2%), de aankomst ligt in Pila (16.6 km aan 7%). 

