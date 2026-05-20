LIVE GIRO: Hattrick compleet voor Narvaez, Van Eetvelt ziet kansen in rook opgaan
Foto: © photonews
Alpecin-Premier Tech is met Edward Planckaert een tweede renner kwijtgespeeld in de Giro. De Ecuadoriaan Jhonatan Narvaez was dan weer de beste in de elfde etappe, hij won al zijn derde etappe.
Narvaez wint derde etappe in de Giro
Zoals verwacht werd de elfde etappe in de Giro er een voor vluchters. Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step) en Lennert Van Eetvelt (Lotto-Intermarché) zaten als Belgen mee, maar speelden geen hoofdrol in de finale. Stuyven moest bergop lossen, Van Eetvelt kwam dan weer ten val.
In de finale reden Enric Mas (Movistar) en Jhonatan Narvaez (UAE Team Emirates-XRG) weg en zij zouden ook sprinten voor de zege. Narvaez was op papier de snelste, maar Mas bleef met hem meewerken. In de sprint was Narvaez ook duidelijk de snelste, na de vierde en de achtste etappe was het opnieuw prijs voor hem.
Voor UAE Team Emirates-XRG is het al de vierde ritzege in de Giro, terwijl de Italiaanse grote ronde nog dramatisch begon met de opgaves van Marc Soler, Jay Vine en Adam Yates. Naast de drie ritzeges van Narvaez won ook Arrieta al een etappe.
Caída en la fuga donde viaja Enric Mas 💥— Eurosport.es (@Eurosport_ES) May 20, 2026
Scaroni, Van Eetvelt y Zana se van al suelo y tendrán muy complicado volver a cabeza. El mallorquín sigue al frente a 40 km del final.#Giroditalia pic.twitter.com/d6UnnR13FY
Voor Alpecin-Premier Tech begon de Giro al slecht met de valpartij van kopman Kaden Groves op dag één. De Australiër probeerde het nog enkele dagen, maar in de vierde etappe moest hij dan toch opgeven.
Planckaert eerst in de vlucht, maar geeft dan op
De Belgische ploeg was zo onthoofd en moest proberen om vooral zijn kans gaan in ontsnappingen. Dat deed Edward Planckaert ook in de elfde etappe, met onder meer Jasper Stuyven zat Planckaert in een ontsnapping.
Bergop ging het te snel voor Planckaert en op 100 kilometer van de streep werd hij gelost. Op zo'n 55 kilometer van de streep kwam dan plots het bericht dat Planckaert had opgegeven, waarom is nog niet duidelijk.
Drie Belgen verlieten de Giro al
Planckaert is de derde van zestien Belgen in de Giro die opgeeft. Bij Lotto-Intermarché gaf Arnaud De Lie op in de vierde etappe, Milan Menten kwam niet meer aan de start van de vijfde etappe. Zij werden allebei ziek na de Famenne Ardenne Classic.
Ballerini en Tjøtta geven ook op in elfde etappe
Het bleef niet alleen bij Planckaert als opgever in de elfde etappe. De Italiaan Davide Ballerini (XDS Astana), winnaar van de zesde etappe, kwam ten val in een bocht en kon na even proberen ook niet meer verder.
Ook de Noor Martin Tjøtta (25, Uno-X Mobility) moest er de brui aan geven, ook van hem is het niet duidelijk waarom hij moest opgeven. Tjøtta eindigde in de tweede etappe negende, in de achtste etappe sprintte hij naar de derde plaats.
Twintig opgaves in totaal in de Giro
Halfweg de Giro staat het aantal opgevers zo al op twintig. Vooral UAE Team Emirates-XRG en Lotto-Intermarché deelden al stevig in de klappen met drie opgaves, Uno-X Mobility, Pinarello-Q36.5, Jayco-AlUla en nu ook Alpecin-Premier Tech zagen al twee renners uitvallen.
❌ Went out with a bang. 🇧🇪 @edwPlanckaert is out of the #Giroditalia https://t.co/i5nZH0rGP6— Giro d'Italia (@giroditalia) May 20, 2026
