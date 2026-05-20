🎥 Van Eetvelt valt stevig in de Giro, Wellens komt met eerste update over blessures

Jeroen Deheegher
Jeroen Deheegher, wielerjournalist
| Reageer
🎥 Van Eetvelt valt stevig in de Giro, Wellens komt met eerste update over blessures
Foto: © photonews

Voeg Wielerkrant toe als voorkeursbron op Google!

Lennert Van Eetvelt zat in de goede ontsnapping in de elfde etappe van de Giro, maar ging in een afdaling onderuit. Van Eetvelt liep een wonde op aan zijn rug, maar ook aan zijn vingers is hij geschaafd.

In de tweede etappe kon Lennert Van Eetvelt nog wegrijden met Jonas Vingegaard en Giulio Pellizzari in de finale, maar in de slotkilometer werden ze net weer gegrepen door het peloton. Geen ritwinst en/of roze trui voor Van Eetvelt. 

Daarna probeerde Van Eetvelt uit de groep met de klassementsrenners een etappe te winnen, maar op Blockhaus werd hij pas 23ste op bijna vier minuten van Vingegaard. Op Corno alle Scale werd hij wel nog dertiende. 

Van Eetvelt ziet kansen op ritwinst in rook opgaan door valpartij

Na de vlakke tijdrit van 42 kilometer was Van Eetvelt weggezakt naar de 19de plaats, op exact acht minuten van roze trui Eulalio. Van Eetvelt had dus wat speelruimte om mee te schuiven met een ontsnapping.

Dat deed hij ook in de elfde etappe, maar op zo'n 40 kilometer van de streep liep het mis. Van Eetvelt schoof in een bocht onderuit en nam in zijn val ook Filippo Zana (Soudal Quick-Step en Christian Scaroni (XDS Astana) mee. 

Blessures Van Eetvelt na valpartij

Van Eetvelt stapte weer op zijn fiets, maar kwam pas als 50ste over de streep en verloor nog drie minuten op de groep met de klassementsrenners. Bij Van Eetvelt was er vooral veel ontgoocheling over de gemiste kans op ritwinst. 

Dat zag ploegleider Bart Wellens, die ook nog nieuws had over de blessures van Van Eetvelt. "Hij heeft vooral last van zijn vingers. Zijn elleboog en onderarm zijn geschaafd", zei Wellens bij Sporza

Wellens verwacht dat Van Eetvelt kan starten

Van Eetvelt ging ook langs bij de X-ray aan de finish, maar Wellens verwacht wel dat Van Eetvelt donderdag kan starten. Al zal Van Eetvelt wellicht wel even tijd nodig hebben om helemaal te herstellen. 

Een opgave van Van Eetvelt zou voor Lotto-Intermarché dramatisch zijn. Het heeft nog maar vijf renners in de Giro na de opgaves van Arnaud De Lie, Milan Menten en Joshua Giddings. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Van Eetvelt Lennert
Bart Wellens

Meer nieuws

Knoop moet nog doorgehakt worden: Soudal Quick-Step heeft twee keuzes met Tim Merlier

Knoop moet nog doorgehakt worden: Soudal Quick-Step heeft twee keuzes met Tim Merlier

19:30
🎥 "Deed gewoon alles verkeerd": tactische blunders in de Giro roepen veel vragen op

🎥 "Deed gewoon alles verkeerd": tactische blunders in de Giro roepen veel vragen op

18:00
LIVE GIRO: Hattrick compleet voor Narvaez, Van Eetvelt ziet kansen in rook opgaan

LIVE GIRO: Hattrick compleet voor Narvaez, Van Eetvelt ziet kansen in rook opgaan

17:22
"Dat zijn duidelijke signalen": Philippe Gilbert stelt zich ernstige vragen bij Jonas Vingegaard

"Dat zijn duidelijke signalen": Philippe Gilbert stelt zich ernstige vragen bij Jonas Vingegaard

17:00
Ploegdokter Soudal Quick-Step steunde Tom Boonen altijd: "Heb dat nooit begrepen"

Ploegdokter Soudal Quick-Step steunde Tom Boonen altijd: "Heb dat nooit begrepen"

15:45
Visma-Lease a Bike snoert critici de mond over mindere tijdrit van Jonas Vingegaard

Visma-Lease a Bike snoert critici de mond over mindere tijdrit van Jonas Vingegaard

15:00
'Lotto-Intermarché heeft uitstekend nieuws over kopmannen De Lie en Widar'

'Lotto-Intermarché heeft uitstekend nieuws over kopmannen De Lie en Widar'

14:15
🎥 Ook op hoogtestage: Evenepoel viert titel van Arsenal op training én droomt van vervolg

🎥 Ook op hoogtestage: Evenepoel viert titel van Arsenal op training én droomt van vervolg

13:40
Meer aan de hand bij Vingegaard en Visma-Lease a Bike? Zonneveld ziet groot verschil met Pogacar

Meer aan de hand bij Vingegaard en Visma-Lease a Bike? Zonneveld ziet groot verschil met Pogacar

13:00
Alpecin-Premier Tech ontkent aankondiging over Mathieu van der Poel

Alpecin-Premier Tech ontkent aankondiging over Mathieu van der Poel

12:05
🎥 Italiaan krijgt lachers op zijn hand in de Giro: "Heb mijn lesje geleerd"

🎥 Italiaan krijgt lachers op zijn hand in de Giro: "Heb mijn lesje geleerd"

11:35
Thomas vreest het ergste voor Vingegaard, Dumoulin kritisch over verrassende keuze in tijdrit

Thomas vreest het ergste voor Vingegaard, Dumoulin kritisch over verrassende keuze in tijdrit

11:00
📷 Opnieuw een aanrijding op training: wereldkampioen bij de junioren doet zijn verhaal

📷 Opnieuw een aanrijding op training: wereldkampioen bij de junioren doet zijn verhaal

10:15
"Enige in mijn carrière": Oliver Naesen onthult opvallende reden van zijn boete in de Giro

"Enige in mijn carrière": Oliver Naesen onthult opvallende reden van zijn boete in de Giro

09:35
Stevige opsteker voor Tiesj Benoot, maar koersen doet hij nog niet meteen

Stevige opsteker voor Tiesj Benoot, maar koersen doet hij nog niet meteen

08:50
"Vreselijk": Jonas Vingegaard houdt zich niet in na slechte tijdrit in de Giro

"Vreselijk": Jonas Vingegaard houdt zich niet in na slechte tijdrit in de Giro

08:05
Ruben Van Gucht deelt flinke sneer uit aan de VRT Naast de fiets

Ruben Van Gucht deelt flinke sneer uit aan de VRT

07:00
Belg gaat stapje verder nadat hij ziek wordt door koeienmest in Famenne Ardenne Classic

Belg gaat stapje verder nadat hij ziek wordt door koeienmest in Famenne Ardenne Classic

21:00
Het dorp rijdt mee: hoe Vlaanderen zijn renners nooit loslaat

Het dorp rijdt mee: hoe Vlaanderen zijn renners nooit loslaat

19/05
Forfait van Evenepoel op komst: maar wat is de echte reden?

Forfait van Evenepoel op komst: maar wat is de echte reden?

19/05
Nieuw record op komst? De teller van UAE slaat opnieuw op hol

Nieuw record op komst? De teller van UAE slaat opnieuw op hol

19/05
Tijdrit in de Giro: Ganna verpulvert besttijd, zwakke prestatie van Alec Segaert

Tijdrit in de Giro: Ganna verpulvert besttijd, zwakke prestatie van Alec Segaert

19/05
Renner tijdens rit in de Giro gespot met truitje van... de vrouwenploeg

Renner tijdens rit in de Giro gespot met truitje van... de vrouwenploeg

19/05
🎥 Visma Lease a Bike daagt Vingegaard uit bij mijlpaal in carrière

🎥 Visma Lease a Bike daagt Vingegaard uit bij mijlpaal in carrière

19/05
Stevige tegenvaller voor Vingegaard en Evenepoel? Pogacar en UAE mogelijk nog veel sterker

Stevige tegenvaller voor Vingegaard en Evenepoel? Pogacar en UAE mogelijk nog veel sterker

19/05
Visma-Lease a Bike kan opgelucht ademhalen over belangrijke renner

Visma-Lease a Bike kan opgelucht ademhalen over belangrijke renner

19/05
Laat Pogacar het opnieuw schieten? Sportief manager van UAE onthult wat de doorslag zal geven

Laat Pogacar het opnieuw schieten? Sportief manager van UAE onthult wat de doorslag zal geven

19/05
Ondanks vijf zeges op negen koersdagen: trainer onthult waar Merlier nog tekort komt

Ondanks vijf zeges op negen koersdagen: trainer onthult waar Merlier nog tekort komt

19/05
Vingegaard krijgt de wind van voren van Dumoulin: "Bij zo'n zaken denk ik: waarom Jonas?"

Vingegaard krijgt de wind van voren van Dumoulin: "Bij zo'n zaken denk ik: waarom Jonas?"

19/05
'Na vijf jaar weer van de partij? Van der Poel samen met Pogacar en Nys aan de start'

'Na vijf jaar weer van de partij? Van der Poel samen met Pogacar en Nys aan de start'

19/05
'Vertrek Van Eetvelt bij Lotto-Intermarché komt dichterbij: nieuws bekend over volgend contract'

'Vertrek Van Eetvelt bij Lotto-Intermarché komt dichterbij: nieuws bekend over volgend contract'

18/05
Plan van Visma-Lease a Bike mislukt: ploegleider laat van zich horen over nadeel voor Vingegaard

Plan van Visma-Lease a Bike mislukt: ploegleider laat van zich horen over nadeel voor Vingegaard

19/05
Eerste Belgische ritzege in de Giro? Segaert spreekt klare taal over tijdrit

Eerste Belgische ritzege in de Giro? Segaert spreekt klare taal over tijdrit

19/05
'Ploeg Van Aert grijpt net als Soudal Quick-Step naast toptalent en wacht ook nog altijd op opvolger Yates'

'Ploeg Van Aert grijpt net als Soudal Quick-Step naast toptalent en wacht ook nog altijd op opvolger Yates'

18/05
Giro LIVE: Gall bespreekt weigering tot overname bij Vingegaard, roze trui noemt Deen 'supergoed'

Giro LIVE: Gall bespreekt weigering tot overname bij Vingegaard, roze trui noemt Deen 'supergoed'

18/05
Evenepoel en Pogacar weten waar ze voor staan bij een van hun gemeenschappelijke doelen

Evenepoel en Pogacar weten waar ze voor staan bij een van hun gemeenschappelijke doelen

18/05

Meer nieuws

Populairste artikels

Jonas Vingegaard Rasmussen Tadej Pogacar Remco Evenepoel Thijs Zonneveld Van Eetvelt Lennert Tim Merlier Enric Mas Nicolau Tom Boonen Wout Van Aert Victor Campenaerts Arnaud De Lie Philippe Gilbert Oliver Naesen Geraint Thomas Jai Hindley Mathieu Van Der Poel Filippo Ganna Tom Dumoulin Jhonatan David Villavicencio Narvaez Matteo Jorgenson

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Speciale opdracht voor Campenaerts en co: Vingegaard moet de bergtrui kwijt geraken Hankie Hankie over Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon Hankie Hankie over Vingegaard hervat rivaliteit met Pogacar en waarschuwt ferm: "Het is mijn beurt om de Tour te winnen" Frank Houter Frank Houter over Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert is klaar en duidelijk Hankie Hankie over Van Aert schittert, maar ook teleurstellende Belg doet verrassend genoeg een goede zaak Hankie Hankie over Van Aert heeft onvoorstelbaar veel kracht overgehouden: verbazingwekkende waarden doen iedereen omver vallen Dirk De Groot Dirk De Groot over Geen eerlijke strijd tegen Van Aert? Ploegmaat onthult pech bij Pogacar in de sprint de_mettes de_mettes over Roodhooft haalt uit naar andere ploeg bij pech Van der Poel én steekt ook hand in eigen boezem Hankie Hankie over Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen Hankie Hankie over Geen revanche, maar misschien vooral geluk bij een ongeluk voor Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved