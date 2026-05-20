🎥 Van Eetvelt valt stevig in de Giro, Wellens komt met eerste update over blessures

Lennert Van Eetvelt zat in de goede ontsnapping in de elfde etappe van de Giro, maar ging in een afdaling onderuit. Van Eetvelt liep een wonde op aan zijn rug, maar ook aan zijn vingers is hij geschaafd.

In de tweede etappe kon Lennert Van Eetvelt nog wegrijden met Jonas Vingegaard en Giulio Pellizzari in de finale, maar in de slotkilometer werden ze net weer gegrepen door het peloton. Geen ritwinst en/of roze trui voor Van Eetvelt.

Daarna probeerde Van Eetvelt uit de groep met de klassementsrenners een etappe te winnen, maar op Blockhaus werd hij pas 23ste op bijna vier minuten van Vingegaard. Op Corno alle Scale werd hij wel nog dertiende.

Van Eetvelt ziet kansen op ritwinst in rook opgaan door valpartij

Na de vlakke tijdrit van 42 kilometer was Van Eetvelt weggezakt naar de 19de plaats, op exact acht minuten van roze trui Eulalio. Van Eetvelt had dus wat speelruimte om mee te schuiven met een ontsnapping.

Dat deed hij ook in de elfde etappe, maar op zo'n 40 kilometer van de streep liep het mis. Van Eetvelt schoof in een bocht onderuit en nam in zijn val ook Filippo Zana (Soudal Quick-Step en Christian Scaroni (XDS Astana) mee.

Blessures Van Eetvelt na valpartij

Van Eetvelt stapte weer op zijn fiets, maar kwam pas als 50ste over de streep en verloor nog drie minuten op de groep met de klassementsrenners. Bij Van Eetvelt was er vooral veel ontgoocheling over de gemiste kans op ritwinst.





Dat zag ploegleider Bart Wellens, die ook nog nieuws had over de blessures van Van Eetvelt. "Hij heeft vooral last van zijn vingers. Zijn elleboog en onderarm zijn geschaafd", zei Wellens bij Sporza.

Wellens verwacht dat Van Eetvelt kan starten

Van Eetvelt ging ook langs bij de X-ray aan de finish, maar Wellens verwacht wel dat Van Eetvelt donderdag kan starten. Al zal Van Eetvelt wellicht wel even tijd nodig hebben om helemaal te herstellen.

Een opgave van Van Eetvelt zou voor Lotto-Intermarché dramatisch zijn. Het heeft nog maar vijf renners in de Giro na de opgaves van Arnaud De Lie, Milan Menten en Joshua Giddings.