Knoop moet nog doorgehakt worden: Soudal Quick-Step heeft twee keuzes met Tim Merlier

Tim Merlier scoorde afgelopen week drie keer in de Ronde van Hongarije. In juni rijdt hij nog één rittenkoers voor de Tour, al moet Soudal Quick-Step nog beslissen welke rittenkoers dat precies zal worden.

Pas negen koersdagen heeft Tim Merlier al in 2026, maar de topsprinter van Soudal Quick-Step mocht wel al vijf keer zegevieren. Hij won de Scheldeprijs en de Ronde van Limburg in april, in de Ronde van Hongarije was het drie keer prijs.

Twee eendagskoersen voor Merlier op hoogtestage vertrekt

In het aankomende verlengde weekend zal Merlier nog twee keer in actie komen. Zondag rijdt hij de GP Criquielion (24 mei), waar hij in 2016 18de werd, en maandag de Antwerp Port Epic (25 mei). Daar stond Merlier al drie keer op het podium.

In 2019 werd hij op zeven seconden tweede na Aimé De Gendt, in 2021 en 2025 werd Merlier telkens derde. Vorig jaar strandde Merlier op amper drie seconden van het duo Kielich en Wallin.

Na de Antwerp Port Epic gaat Merlier op hoogtestage naar de Sierra Nevada. Midden juni zal Merlier nog een rittenkoers rijden, al heeft Soudal Quick-Step nog niet beslist welke rittenkoers dat zal worden.

Rijdt Merlier de Baloise Belgium Tour of Ronde van Zwitserland?

Tussen de Baloise Belgium Tour en de Ronde van Zwitserland, allebei van 17 tot 21 juni, moet er gekozen worden. De parcoursen van de Ronde van Zwitserland zijn er nu pas officieel, die zullen eerst bekeken worden.





"Zwitserland heeft als plus dat het World Tour-niveau is, maar wellicht wordt het een heel zwaar rondje. De Ronde van België is het meest waarschijnlijk", zegt Frederik Broché, de trainer van Tim Merlier, bij Het Nieuwsblad.

Dat moet Merlier voor de Tour nog een aantal procenten extra geven. In de Baloise Belgium Tour stond Merlier de voorbije twee seizoenen aan de start, telkens won hij ook twee etappes.

De Ronde van Zwitserland reed Merlier ook al één keer, in 2023. Toen won hij geen etappe, ook dit jaar lijken er weinig kansen voor de sprinters. In de Baloise Belgium Tour zijn er traditioneel wel enkele kansen.