Visma-Lease a Bike veegt stevige twijfels van ex-Tourwinnaars over Vingegaard volledig van tafel

Er zijn toch stevige twijfels gerezen in de buitenwereld over Jonas Vingegaard sinds die tijdrit in de Giro. Visma‑Lease a Bike zweert echter dat de blauwe trui niet ziek is.

Na de matige prestatie van de Deen in de tijdrit stelde Geraint Thomas in zijn podcast Watts Occurring de vraag of Vingegaard misschien ziek was. Dat zou een mogelijke verklaring kunnen zijn. Een soortgelijk geluid was te horen bij Alberto Contador bij Eurosport. "Misschien ging hij van start terwijl hij voor 80 procent fit was, met de verwachting om te verbeteren."

Thomas en Contador zijn niet de eerste de besten. Thomas won de Tour in 2018, Contador in 2007 en 2009. Hun meningen zijn moeilijk zomaar af te wimpelen, maar dat betekent natuurlijk niet dat ze het automatisch bij het juiste eind hebben. Bij In De Leiderstrui maakt ploegleider Marc Reef duidelijk dat Vingegaard zeker niet ziek is.

Visma-ploegleider nuanceert mogelijke ziekte

"Ik denk dat het hele peloton na de koude dagen in de eerste etappes wel wat snottert. Maar dat is niets, dan heb je het over een kuchje of wat niezen. Dat is het ook." Van een echte ziekte is dus geen sprake. Toch had de buitenwereld veel meer verwacht van Vingegaard. Anders zou er ook niet zo worden nagedacht over eventuele verklaringen.

"De referentie is altijd de tijdrit in de Tour de France in 2023, maar dat is niet helemaal fair," zet Reef de puntjes op de i. "Dat was één van zijn beste dagen op de fiets en als je dat parcours vergelijkt met dat van zondag, dan heb je het antwoord al." Het parcours in de tijdrit van Viareggio naar Massa was inderdaad volledig vlak.

Vingegaard en zijn tijdritten

Toch heeft Vingegaard veel vaker sterke prestaties neergezet in tijdritten, niet alleen in de Tour van 2023. Vorig jaar won de Deen een tijdrit in de Ronde van de Algarve. Daarnaast behaalde hij in 2025 een tweede plaats in de tijdrit van dertien kilometer in de Tour, maar dat was een klimtijdrit.