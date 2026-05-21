Plugge viseert medium na aanhoudende kritiek van Riis op Visma: "Anders worden jullie een lachertje"

Richard Plugge heeft het nu echt wel helemaal gehad met de kritiek van Bjarne Riis op Visma-Lease a Bike. Die blijft immers maar aanhouden. De directeur van Visma-Lease a Bike zet even de puntjes op de i.

Riis verkondigt zijn kritiek meestal via Feltet en Plugge reageert nu bij het Deense medium. "Feltet is volgens mij een gerespecteerd medium van hoge kwaliteit. Daarom vind ik ook dat jullie analisten van hetzelfde niveau moeten aantrekken. Jullie moeten mensen in dienst nemen die verstand hebben van het moderne wielrennen."

Forse taal van de sterke man van Visma-Lease a Bike. "Anders dreigt Feltet af te zakken naar een twijfelachtig niveau en een lachertje te worden", aldus Plugge, vroeger zelf een journalist. "Natuurlijk mag je ons altijd bekritiseren en alle vragen stellen die je wilt. Soms staan ​​er echter veel domme opmerkingen in de pers."

Geen persconferentie van Vingegaard op rustdag

Riis vreesde onder andere opnieuw dat Visma-Lease a Bike afgeleid zou worden door andere zaken en niet alles op het eindklassement van Vingegaard zou zetten. De meest recente kritiek was het ontbreken van een persconferentie van Vingegaard op de tweede rustdag, zeker met het oog op het verwerven van een extra sponsor voor de ploeg.

"Als het van één interview op een rustdag afhangt of een sponsor in ons geïnteresseerd is, zou dat een groot probleem zijn", is het voor Plugge geen thema. "Ik weet niet of je beseft hoeveel hij al met de pers praat." Dat doet Vingegaard inderdaad haast dagelijks. Een Arensman bijvoorbeeld deed dat in de loop van deze Giro nog nooit.

Riis een hevige criticaster van Visma-Lease a Bike

In elk geval zullen Visma-Lease a Bike en Bjarne Riis niet onmiddellijk beste vrienden worden. Riis heeft al vaak kritiek geuit op de koersstrategie en de tactiek die Visma-Lease a Bike hanteert. Het is nu dus op een punt gekomen dat Plugge duidelijk maakt dat hij het wel gehad heeft met de opmerkingen van Riis.