Plugge viseert medium na aanhoudende kritiek van Riis op Visma: "Anders worden jullie een lachertje"

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
| Reageer
Plugge viseert medium na aanhoudende kritiek van Riis op Visma: "Anders worden jullie een lachertje"
Foto: © photonews

Voeg Wielerkrant toe als voorkeursbron op Google!

Richard Plugge heeft het nu echt wel helemaal gehad met de kritiek van Bjarne Riis op Visma-Lease a Bike. Die blijft immers maar aanhouden. De directeur van Visma-Lease a Bike zet even de puntjes op de i.

Riis verkondigt zijn kritiek meestal via Feltet en Plugge reageert nu bij het Deense medium. "Feltet is volgens mij een gerespecteerd medium van hoge kwaliteit. Daarom vind ik ook dat jullie analisten van hetzelfde niveau moeten aantrekken. Jullie moeten mensen in dienst nemen die verstand hebben van het moderne wielrennen."

Forse taal van de sterke man van Visma-Lease a Bike. "Anders dreigt Feltet af te zakken naar een twijfelachtig niveau en een lachertje te worden", aldus Plugge, vroeger zelf een journalist. "Natuurlijk mag je ons altijd bekritiseren en alle vragen stellen die je wilt. Soms staan ​​er echter veel domme opmerkingen in de pers."

Geen persconferentie van Vingegaard op rustdag

Riis vreesde onder andere opnieuw dat Visma-Lease a Bike afgeleid zou worden door andere zaken en niet alles op het eindklassement van Vingegaard zou zetten. De meest recente kritiek was het ontbreken van een persconferentie van Vingegaard op de tweede rustdag, zeker met het oog op het verwerven van een extra sponsor voor de ploeg.

"Als het van één interview op een rustdag afhangt of een sponsor in ons geïnteresseerd is, zou dat een groot probleem zijn", is het voor Plugge geen thema. "Ik weet niet of je beseft hoeveel hij al met de pers praat." Dat doet Vingegaard inderdaad haast dagelijks. Een Arensman bijvoorbeeld deed dat in de loop van deze Giro nog nooit.

Riis een hevige criticaster van Visma-Lease a Bike

Lees ook... 🎥 Vingegaard lijkt zich te herpakken na 'vreselijke' offday en superfans gaan volledig uit hun dak
In elk geval zullen Visma-Lease a Bike en Bjarne Riis niet onmiddellijk beste vrienden worden. Riis heeft al vaak kritiek geuit op de koersstrategie en de tactiek die Visma-Lease a Bike hanteert. Het is nu dus op een punt gekomen dat Plugge duidelijk maakt dat hij het wel gehad heeft met de opmerkingen van Riis.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Jonas Vingegaard Rasmussen
Bjarne Riis

Meer nieuws

🎥 Koers LIVE: Intermezzo met Aerts en Stuyven gefnuikt in de Giro

🎥 Koers LIVE: Intermezzo met Aerts en Stuyven gefnuikt in de Giro

15:10
🎥 Vingegaard lijkt zich te herpakken na 'vreselijke' offday en superfans gaan volledig uit hun dak

🎥 Vingegaard lijkt zich te herpakken na 'vreselijke' offday en superfans gaan volledig uit hun dak

07:50
Soudal Quick-Step geeft update en kent het verdict voor zijn renner na harde valpartij

Soudal Quick-Step geeft update en kent het verdict voor zijn renner na harde valpartij

14:20
🎥 Oliver Naesen leert een pijnlijke les met teleurstellende vaststelling: "Het is niet wat het moet zijn"

🎥 Oliver Naesen leert een pijnlijke les met teleurstellende vaststelling: "Het is niet wat het moet zijn"

13:20
Meningen zijn heel erg verdeeld: "Vingegaard verloor toen bijna anderhalve minuut op Evenepoel"

Meningen zijn heel erg verdeeld: "Vingegaard verloor toen bijna anderhalve minuut op Evenepoel"

10:20
Wie trekt aan de touwtjes? Twijfel gezaaid of Evenepoel wel veel te zeggen heeft over cruciale beslissing

Wie trekt aan de touwtjes? Twijfel gezaaid of Evenepoel wel veel te zeggen heeft over cruciale beslissing

12:20
Van Aert heeft ooit zonder de koers te winnen iets onvoorstelbaar gedaan Analyse

Van Aert heeft ooit zonder de koers te winnen iets onvoorstelbaar gedaan

11:20
Bart Wellens reageert op het slechte nieuws over de breuk bij Lennert Van Eetvelt

Bart Wellens reageert op het slechte nieuws over de breuk bij Lennert Van Eetvelt

09:20
🎥 Opgave Van Eetvelt betekent zware tegenslag voor hem en Lotto-Intermarché: "Het is onmogelijk"

🎥 Opgave Van Eetvelt betekent zware tegenslag voor hem en Lotto-Intermarché: "Het is onmogelijk"

07:20
"Ze worden gemist": duidelijke oproep aan Van Aert en Van der Poel

"Ze worden gemist": duidelijke oproep aan Van Aert en Van der Poel

07:00
"Dat zijn duidelijke signalen": Philippe Gilbert stelt zich ernstige vragen bij Jonas Vingegaard

"Dat zijn duidelijke signalen": Philippe Gilbert stelt zich ernstige vragen bij Jonas Vingegaard

17:00
Knoop moet nog doorgehakt worden: Soudal Quick-Step heeft twee keuzes met Tim Merlier

Knoop moet nog doorgehakt worden: Soudal Quick-Step heeft twee keuzes met Tim Merlier

19:30
Visma-Lease a Bike snoert critici de mond over mindere tijdrit van Jonas Vingegaard

Visma-Lease a Bike snoert critici de mond over mindere tijdrit van Jonas Vingegaard

20/05
🎥 Van Eetvelt valt stevig in de Giro, Wellens komt met eerste update over blessures

🎥 Van Eetvelt valt stevig in de Giro, Wellens komt met eerste update over blessures

18:45
🎥 "Deed gewoon alles verkeerd": tactische blunders in de Giro roepen veel vragen op

🎥 "Deed gewoon alles verkeerd": tactische blunders in de Giro roepen veel vragen op

18:00
LIVE GIRO: Hattrick compleet voor Narvaez, Van Eetvelt ziet kansen in rook opgaan

LIVE GIRO: Hattrick compleet voor Narvaez, Van Eetvelt ziet kansen in rook opgaan

17:22
"Vreselijk": Jonas Vingegaard houdt zich niet in na slechte tijdrit in de Giro

"Vreselijk": Jonas Vingegaard houdt zich niet in na slechte tijdrit in de Giro

20/05
Meer aan de hand bij Vingegaard en Visma-Lease a Bike? Zonneveld ziet groot verschil met Pogacar

Meer aan de hand bij Vingegaard en Visma-Lease a Bike? Zonneveld ziet groot verschil met Pogacar

20/05
Ploegdokter Soudal Quick-Step steunde Tom Boonen altijd: "Heb dat nooit begrepen"

Ploegdokter Soudal Quick-Step steunde Tom Boonen altijd: "Heb dat nooit begrepen"

20/05
Thomas vreest het ergste voor Vingegaard, Dumoulin kritisch over verrassende keuze in tijdrit

Thomas vreest het ergste voor Vingegaard, Dumoulin kritisch over verrassende keuze in tijdrit

20/05
'Lotto-Intermarché heeft uitstekend nieuws over kopmannen De Lie en Widar'

'Lotto-Intermarché heeft uitstekend nieuws over kopmannen De Lie en Widar'

20/05
🎥 Ook op hoogtestage: Evenepoel viert titel van Arsenal op training én droomt van vervolg

🎥 Ook op hoogtestage: Evenepoel viert titel van Arsenal op training én droomt van vervolg

20/05
Alpecin-Premier Tech ontkent aankondiging over Mathieu van der Poel

Alpecin-Premier Tech ontkent aankondiging over Mathieu van der Poel

20/05
🎥 Italiaan krijgt lachers op zijn hand in de Giro: "Heb mijn lesje geleerd"

🎥 Italiaan krijgt lachers op zijn hand in de Giro: "Heb mijn lesje geleerd"

20/05
📷 Opnieuw een aanrijding op training: wereldkampioen bij de junioren doet zijn verhaal

📷 Opnieuw een aanrijding op training: wereldkampioen bij de junioren doet zijn verhaal

20/05
"Enige in mijn carrière": Oliver Naesen onthult opvallende reden van zijn boete in de Giro

"Enige in mijn carrière": Oliver Naesen onthult opvallende reden van zijn boete in de Giro

20/05
Stevige opsteker voor Tiesj Benoot, maar koersen doet hij nog niet meteen

Stevige opsteker voor Tiesj Benoot, maar koersen doet hij nog niet meteen

20/05
Ruben Van Gucht deelt flinke sneer uit aan de VRT Naast de fiets

Ruben Van Gucht deelt flinke sneer uit aan de VRT

20/05
🎥 Visma Lease a Bike daagt Vingegaard uit bij mijlpaal in carrière

🎥 Visma Lease a Bike daagt Vingegaard uit bij mijlpaal in carrière

19/05
Tijdrit in de Giro: Ganna verpulvert besttijd, zwakke prestatie van Alec Segaert

Tijdrit in de Giro: Ganna verpulvert besttijd, zwakke prestatie van Alec Segaert

19/05
Belg gaat stapje verder nadat hij ziek wordt door koeienmest in Famenne Ardenne Classic

Belg gaat stapje verder nadat hij ziek wordt door koeienmest in Famenne Ardenne Classic

19/05
Het dorp rijdt mee: hoe Vlaanderen zijn renners nooit loslaat

Het dorp rijdt mee: hoe Vlaanderen zijn renners nooit loslaat

19/05
Forfait van Evenepoel op komst: maar wat is de echte reden?

Forfait van Evenepoel op komst: maar wat is de echte reden?

19/05
Nieuw record op komst? De teller van UAE slaat opnieuw op hol

Nieuw record op komst? De teller van UAE slaat opnieuw op hol

19/05
Plan van Visma-Lease a Bike mislukt: ploegleider laat van zich horen over nadeel voor Vingegaard

Plan van Visma-Lease a Bike mislukt: ploegleider laat van zich horen over nadeel voor Vingegaard

19/05
Renner tijdens rit in de Giro gespot met truitje van... de vrouwenploeg

Renner tijdens rit in de Giro gespot met truitje van... de vrouwenploeg

19/05

Meer nieuws

Populairste artikels

Jonas Vingegaard Rasmussen Remco Evenepoel Tadej Pogacar Van Eetvelt Lennert Oliver Naesen Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Filippo Ganna Tim Merlier Enric Mas Nicolau Bart Wellens Tom Boonen Arnaud De Lie Philippe Gilbert Geraint Thomas Arthur Van Dongen Tom Dumoulin Edward Planckaert Jip Van Den Bos Matteo Jorgenson

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Speciale opdracht voor Campenaerts en co: Vingegaard moet de bergtrui kwijt geraken Hankie Hankie over Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon Hankie Hankie over Vingegaard hervat rivaliteit met Pogacar en waarschuwt ferm: "Het is mijn beurt om de Tour te winnen" Frank Houter Frank Houter over Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert is klaar en duidelijk Hankie Hankie over Van Aert schittert, maar ook teleurstellende Belg doet verrassend genoeg een goede zaak Hankie Hankie over Van Aert heeft onvoorstelbaar veel kracht overgehouden: verbazingwekkende waarden doen iedereen omver vallen Dirk De Groot Dirk De Groot over Geen eerlijke strijd tegen Van Aert? Ploegmaat onthult pech bij Pogacar in de sprint de_mettes de_mettes over Roodhooft haalt uit naar andere ploeg bij pech Van der Poel én steekt ook hand in eigen boezem Hankie Hankie over Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen Hankie Hankie over Geen revanche, maar misschien vooral geluk bij een ongeluk voor Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved