Kevin Vanbuggenhout
🎥 Vingegaard lijkt zich te herpakken na 'vreselijke' offday en superfans gaan volledig uit hun dak
Na zijn eerdere offday lijkt het weer een stuk beter te gaan met Jonas Vingegaard. Die kwam in de tijdrit van dinsdag veel minder sterk voor de dag dan verwacht. De Deen lijkt zich weer wat te herpakken.

Het was een eerste serieuze tegenvaller voor Vingegaard in deze Giro. Bergop was hij telkens duidelijk de sterkste, weliswaar met een beperkte voorsprong. Zo wekte hij de indruk dat hij de Giro op een zakelijke manier wil winnen. Zijn teleurstellende tijdrit was echter een veeg teken: was de vorm dan toch minder goed dan we vermoeden?

Een vlakke tijdrit is natuurlijk veel minder zijn ding dan bijvoorbeeld een klimtijdrit. Vingegaard noemde het zelf 'vreselijk'. Gelukkig voor hem ging de elfde etappe een stuk beter. Dat beweert Vingegaard op de site van Visma-Lease a Bike. Het was sowieso een rit voor vluchters. "De beklimmingen in de finale maakten het alsnog een zware rit."

Vingegaard heeft weer prima gevoel op de fiets

De kopman van Visma-Lease a Bike kwam op geen enkel moment in de problemen. "Als ploeg bleven we alert in het peloton en bereikten we zonder problemen de finish. Mijn gevoel op de fiets was prima en dat is positief met het oog op de zware etappes die de komende dagen nog volgen." Dat zal ergens toch wel een opluchting zijn.

Aan steun ontbreekt het hem zeker niet in deze Giro. Enkele superfans stonden hem aan de aankomst in Chiavari op te wachten aan hekken. Ze ontvingen een gesigneerd stukje kledij en waren hiermee duidelijk helemaal in de wolken. "I love Vingegaard", schreeuwden en zongen ze. Ongetwijfeld een oprechte liefdesverklaring.

Giro verloopt volgens plan voor Vingegaard

Ondanks die mindere tijdrit verloopt de Giro volgens plan voor Vingegaard. In de veronderstelling dat roze trui Eulalio voor de bijl gaat heeft Vingegaard een voorsprong van anderhalve minuut op zijn naaste belager. Daarnaast waren de ritzeges in Blockhaus en Corno alle Scale in ritten 7 en 9 natuurlijk grote uitschieters.

🎥 Koers LIVE: Intermezzo met Aerts en Stuyven gefnuikt in de Giro

15:10
