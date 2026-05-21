Meningen zijn heel erg verdeeld: "Vingegaard verloor toen bijna anderhalve minuut op Evenepoel"

Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
Heeft Remco Evenepoel iets om zich aan op te trekken als hij hoopt voor Jonas Vingegaard te eindigen in de Tour? In de editie van vorig jaar pakte Evenepoel één keer tijd op de Deen in de tijdrit. In de Giro maakte Vingegaard opnieuw geen sterke indruk in het werk tegen de klok.

Daar werd ook in het buitenland duchtig over gediscussieerd. "Het is een patroon in de vlakke tijdritten," meent Robbie McEwen in The Breakaway, het programma van TNT Sports. "Vorig jaar in de Tour was Vingegaard ook pas dertiende. Hij verloor toen anderhalve minuut op Remco Evenepoel." Het was eigenlijk 1'21": een kleine anderhalve minuut dus.

Vingegaard kreeg in de Giro van Filippo Ganna 2'59”" om de oren. Dat is een nog veel groter tijdsverschil. "Je mag niet vergelijken met Ganna," vindt McEwen. "Hij is gewoon buitenaards, hij lijkt wel een alien. Ik denk gewoon dat het vlakke parcours niet langer Vingegaard zijn ding is. Hij is zo’n lichtgewicht dat hij nu echt een pure klimmer is."

De voormalige sprintbom oordeelt dus dat Vingegaard qua lichaamsbouw een evolutie heeft doorgemaakt in zijn loopbaan en tilt niet te zwaar aan zijn tijdrit. Met Matthew Stephens laat een andere ex-renner toch een ander geluid horen. "Laten we eerlijk zijn. Om de een of andere reden was het een tegenvallende prestatie van Vingegaard."

Stephens houdt er rekening mee dat de vorm van Vingegaard nog moet groeien. "Hadden we niet verwacht dat hij meer tijd zou pakken op Gall op die aankomsten bergop? Is dat een teken dat hij misschien nog niet honderd procent is, in de wetenschap dat de Tour de France nog volgt deze zomer?" Het is iets om in overweging te nemen.

Het is duidelijk dat Vingegaard voor verdeeldheid zorgt onder de analisten. In het verleden kreeg hij tijdens grote ronden vooral kritiek vanwege zijn vaak conservatieve rijstijl, bijvoorbeeld als hij in de Tour niet overnam van Tadej Pogačar. Voor het eerst is de vorm van Vingegaard echt onderwerp van discussie.

