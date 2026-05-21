Bart Wellens reageert op het slechte nieuws over de breuk bij Lennert Van Eetvelt

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
Het is dan toch een opgave geworden voor Lennert Van Eetvelt. Bart Wellens en de rest van de staf bij Lotto‑Intermarché moeten de Giro verderzetten zonder hun veelbelovende renner.

Wellens reageerde woensdagavond al voor het eerst op de valpartij van Van Eetvelt in de Giro. Op dat moment was nog niet bekend hoe ernstig de opgelopen blessure was. Later op de avond bleek dat Van Eetvelt zijn middelvinger van de linkerhand gebroken had. Het logische gevolg is dat hij niet meer van start gaat in de Giro.

"Remmen of aan zijn stuur trekken zou zo goed als onmogelijk zijn," weet Wellens nu te zeggen bij Sporza. "Het eerste wat Lennert zei is dat hij het wel wil proberen." Het typische instinct van een renner. "Maar voor de veiligheid van hemzelf en om het verdere verloop van het seizoen niet in gevaar te brengen, hebben de dokters beslist dat het hier stopt." 

Al meerdere renners uitgevallen bij Lotto-Intermarché

De gebroken middelvinger van Van Eetvelt is ingespalkt. "Hij kon het amper bewegen en hij had heel veel pijn. Dan is het vanuit het medische luik snel beslist. Het is niet de leukste beslissing. Niet voor hem, niet voor ons, niet voor het team. Het is niet onze Giro," zucht Wellens, die eerder ook al De Lie, Menten en Giddings zag uitvallen.

Bij Lotto‑Intermarché hebben ze zo nog maar vier renners over. Het wordt niet evident om zo het beste uit de Giro te halen, maar ze kunnen misschien een voorbeeld nemen aan UAE. Ook die ploeg is onthoofd, maar tegelijkertijd domineert ze met al die ritzeges van Narváez. Natuurlijk is er wel een verschil in kwaliteit en in budget.

Opgave Van Eetvelt stuurt plannen in de war

Bovendien is Van Eetvelt de renner die tot dusver het meeste indruk maakte bij Lotto‑Intermarché. Zijn opgave brengt alle plannen serieus in de war. Mogelijk betekent zijn opgave dat er nu nog meer kansen komen voor Toon Aerts, nog zo iemand die al meerdere keren in de aanval is gegaan tijdens deze Giro.

