Van Aert volledig over het hoofd gezien met uithaal richting Lotto-Intermarché: "Ik begrijp dat gewoon niet"

Het liep voor Lotto‑Intermarché al mis in de Giro bij die valse start. In het verleden heeft Wout van Aert wel getoond dat het kan om ziek aan de Giro te beginnen en alsnog te verbeteren. Dat werd niet begrepen door Karsten Kroon, die niet mals was voor de Belgische formatie.

Lotto‑Intermarché zit na de opgave van Lennert Van Eetvelt nog met slechts vier renners in de Giro. De exit van Van Eetvelt is natuurlijk pech: zijn opgave is het gevolg van een valpartij. Bij de renners die eerder moesten afhaken, lag een ziekte bij de deelnemers aan de Famenne Ardenne Classic aan de basis. Dat is ook deel van het verhaal.

Tijdens de Eurosport-uitzending van Giro‑rit 12 bleek dat co-commentator Kroon het daar toch moeilijk mee heeft. "Waarom start je in een grote ronde met renners die ziek zijn? Ik begrijp dat gewoon niet. Punt. Je start met een renner die ziek is en dan is het hopen dat die weer beter wordt. In mijn optiek gaat dit gewoon niet lukken."

Van Aert verbeterde wél nog

Dat is deze keer ook gebleken, maar dat is heus niet altijd het geval. Denk maar aan Wout van Aert in 2025. Een ziekte kort voor de Giro kwam heel ongelegen. Van Aert werd nog tweede in de openingsrit naar Tirana, maar kon door zijn ziekte de verwachtingen lange tijd niet inlossen. Van Aert verbeterde echter gestaag en won later de rit naar Siena.

"In de laatste Giro die ik reed, kreeg ik een longontsteking. Ik raakte nog aan de finish, maar daar was alles mee gezegd. Ik had kunnen uitrijden, maar het sloeg helemaal nergens op. Het was niet realistisch om te denken dat ik nog een etappe kon winnen of zo. Als je blijft aanmodderen, kun je ook de volgende koersen hypothekeren," aldus Kroon.

Dumoulin en Evenepoel hadden ook last van ziektes

Ziektes speelden wel vaker een rol in de Giro-geschiedenis. Evenepoel moest hierdoor opgeven in 2023. Een jaar eerder kon Tom Dumoulin door griep niet zo goed presteren als verwacht in de bergen. Dit jaar werd ook al gespeculeerd over een ziekte bij Jonas Vingegaard, maar zijn ploeg Visma-Lease a Bike sprak dat tegen.