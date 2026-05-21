"Ze worden gemist": duidelijke oproep aan Van Aert en Van der Poel

In de Giro heeft Jhonatan Narvaez na elf ritten al drie etappes gewonnen. Onder meer klassieke types zoals Wout van Aert en Mathieu van der Poel worden dan ook gemist in de Italiaanse grote ronde.

Narvaez won al drie keer in de Giro

Klassieke renners met een sterke sprint hebben in de Giro al heel wat kansen gekregen. Jhonatan Narvaez van UAE Team Emirates-XRG kon zo al drie keer toeslaan, de Ecuadoriaan heeft weinig tegenstand.

Sterke sprinters zoals Mads Pedersen, die vorig jaar vier etappes won in de Giro, zijn er gewoon niet in de Giro. En ook klassieke renners hebben deze Giro allemaal links laten liggen, om te focussen op de Tour.

Van der Poel en Van Aert worden gemist in de Giro

"Er is een beetje een gemis aan de klassieke types zoals Van Aert, Van der Poel of Ben Healy, die normaal gesproken in overgangsetappes heel goed zijn. En er zijn niet veel van die types, waardoor Narvaez telkens komt bovendrijven", zegt ex-renster Jip van den Bos bij Kop over Kop.

Van Aert en Van der Poel elk één keer de Giro gereden

Van Aert reed vorig jaar een eerste keer de Giro en won toen de etappe naar Siena, die deels over het parcours van de Strade Bianche ging. Later dit jaar rijdt Van Aert dan weer wel de Vuelta, waar hij na 2024 nog een rekening heeft openstaan.

De deelname van Van der Poel aan de Giro is alweer van 2022 geleden. De Nederlander won toen de eerste etappe en droeg ook drie dagen de roze trui. Sindsdien reed Van der Poel enkel nog de Tour en slechts één grote ronde per jaar.



Dat is ook dit jaar het geval, deze zomer rijdt Van der Poel ook de Tour. De Vuelta paste nog nooit in zijn programma, waardoor Van der Poel in tegenstelling tot Van Aert zijn trilogie nog niet heeft voltooid van ritzeges winnen in de drie grote rondes.