🎥 Opgave Van Eetvelt betekent zware tegenslag voor hem en Lotto-Intermarché: "Het is onmogelijk"

De vrees van Lotto-Intermarché is uitgekomen. De verwondingen bij Lennert Van Eetvelt zijn zo zwaar na zijn valpartij dat hij moet opgeven in de Giro.

Een tegenvaller van formaat voor Lotto-Intermarché. Met Van Eetvelt moet hun grote smaakmaker in deze Giro opgeven. De 24-jarige Belg ging meermaals in de aanval, in de hoop om een ritzege te kunnen behalen. "Lennert Van Eetvelt is zwaar gevallen tijdens een afdaling in de Ronde van de Italië", meldde zijn ploeg woensdagavond in een persbericht.

Wie de Giro op de voet volgt, was uiteraard al op de hoogte van de valpartij. Ploegleider Bart Wellens had ook al een eerste inschatting gegeven van de situatie, maar ook voor hem was het wachten op het verdict. Dat is nu ook bekend. "Naast het oplopen van schaafwonden aan zijn elleboog en onderarm, brak hij ook de middelvinger van zijn linkerhand."

Van Eetvelt moet door gebroken vinger opgeven

Met het oplopen van een breuk was het ergste scenario een feit. "Het is zo onmogelijk geworden voor hem om van start te gaan in de twaalfde Giro-etappe. Dit is een enorme tegenslag voor Lenny en het team. We wensen hem een spoedig herstel." Bij Lotto-Intermarché zijn ze dus heel eerlijk over wat zijn opgave voor de ploeg betekent.

Ze waren immers sowieso reeds gehavend. Eerder hadden Arnaud De Lie, Milan Menten en Joshua Giddings al moeten opgeven. Na de opgave van Van Eetvelt heeft de ploeg nog vier renners in koers. Van Eetvelt had bovendien dus al verschillende ritten gekleurd. Hij hoopte nog op betere resultaten, maar reed af en toe toch een behoorlijke uitslag.



Ereplaatsen voor Van Eetvelt in de Giro

Zo was hij zevende in de vierde rit naar Cosenza en dertiende in de negende rit naar Corno alle Scale. Zonder zijn val had er gisteren minstens een mooie ereplaats ingezeten. Het is ook afwachten wat dit betekent voor zijn contractbesprekingen voor 2027. Van Eetvelt zou dicht bij een akkoord staan met NSN Cycling.