Analyse Van Aert heeft ooit zonder de koers te winnen iets onvoorstelbaar gedaan

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
| Reageer
Van Aert heeft ooit zonder de koers te winnen iets onvoorstelbaar gedaan
Foto: © photonews

Voeg Wielerkrant toe als voorkeursbron op Google!

Soms wordt pas achteraf, mogelijk zelfs vele jaren later, duidelijk hoe onvoorstelbaar een wielerprestatie is geweest. We nemen u terug mee naar 2021, toen het WK wielrennen in ons land plaatsvond.

Een week voor de wegrit werd het WK tijdrijden verreden. De renners vertrokken in Knokke-Heist en kwamen na een tijdrit van 43,3 kilometer aan in Brugge. In deze periode legde Van Aert zich nog helemaal toe op het tijdrijden, wat te  merken was aan de uitslag. Hij klopte Evenepoel en legde Ganna het vuur aan de schenen.

Van Aert was op een gegeven moment zelfs een tikkeltje sneller onderweg dan de Italiaan. Na een secondenspel moest de Belg aan de aankomst toch zes tellen toegeven. Die tweede plaats was sowieso een knappe uitslag, maar pas in de Giro van 2026 is duidelijk geworden hoe straf dat was. Die prestatie van Van Aert krijgt nu nog meer glans.

Ganna deed het enkel voor op het WK van 2021

Ganna was immers heer en meester in de tijdrit naar Massa. Hoewel hij al jaren bekendstaat als een echte specialist, was het nog maar zijn tweede zege in een tijdrit van meer dan 40 kilometer. Er worden er niet zo veel georganiseerd, wat ook deel uitmaakt van het verhaal. Toch valt het op dat Ganna enkel in het WK tijdrijden van 2021 zo’n lange tijdrit kon winnen.

Dan moet je weten dat hij deze keer een waanzinnig gemiddelde van 54,905 kilometer per uur realiseerde. Het was zelfs voor hem een van de betere tijdritprestaties van de laatste jaren, deels geholpen door het parcours en de wind. Het is ook een herinnering aan wat voor een sterke tijdrijder Van Aert vroeger was. Hij ging in 2021 ook boven de 54 kilometer per uur. Misschien de draad nog eens opnemen?

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Wout Van Aert
Filippo Ganna

Meer nieuws

🎥 Koers LIVE: Intermezzo met Aerts en Stuyven gefnuikt in de Giro

🎥 Koers LIVE: Intermezzo met Aerts en Stuyven gefnuikt in de Giro

15:10
Soudal Quick-Step geeft update en kent het verdict voor zijn renner na harde valpartij

Soudal Quick-Step geeft update en kent het verdict voor zijn renner na harde valpartij

14:20
🎥 Oliver Naesen leert een pijnlijke les met teleurstellende vaststelling: "Het is niet wat het moet zijn"

🎥 Oliver Naesen leert een pijnlijke les met teleurstellende vaststelling: "Het is niet wat het moet zijn"

13:20
Wie trekt aan de touwtjes? Twijfel gezaaid of Evenepoel wel veel te zeggen heeft over cruciale beslissing

Wie trekt aan de touwtjes? Twijfel gezaaid of Evenepoel wel veel te zeggen heeft over cruciale beslissing

12:20
"Ze worden gemist": duidelijke oproep aan Van Aert en Van der Poel

"Ze worden gemist": duidelijke oproep aan Van Aert en Van der Poel

07:00
Meningen zijn heel erg verdeeld: "Vingegaard verloor toen bijna anderhalve minuut op Evenepoel"

Meningen zijn heel erg verdeeld: "Vingegaard verloor toen bijna anderhalve minuut op Evenepoel"

10:20
Bart Wellens reageert op het slechte nieuws over de breuk bij Lennert Van Eetvelt

Bart Wellens reageert op het slechte nieuws over de breuk bij Lennert Van Eetvelt

09:20
Plugge viseert medium na aanhoudende kritiek van Riis op Visma: "Anders worden jullie een lachertje"

Plugge viseert medium na aanhoudende kritiek van Riis op Visma: "Anders worden jullie een lachertje"

08:20
🎥 Vingegaard lijkt zich te herpakken na 'vreselijke' offday en superfans gaan volledig uit hun dak

🎥 Vingegaard lijkt zich te herpakken na 'vreselijke' offday en superfans gaan volledig uit hun dak

07:50
🎥 Opgave Van Eetvelt betekent zware tegenslag voor hem en Lotto-Intermarché: "Het is onmogelijk"

🎥 Opgave Van Eetvelt betekent zware tegenslag voor hem en Lotto-Intermarché: "Het is onmogelijk"

07:20
Knoop moet nog doorgehakt worden: Soudal Quick-Step heeft twee keuzes met Tim Merlier

Knoop moet nog doorgehakt worden: Soudal Quick-Step heeft twee keuzes met Tim Merlier

19:30
🎥 Van Eetvelt valt stevig in de Giro, Wellens komt met eerste update over blessures

🎥 Van Eetvelt valt stevig in de Giro, Wellens komt met eerste update over blessures

18:45
🎥 "Deed gewoon alles verkeerd": tactische blunders in de Giro roepen veel vragen op

🎥 "Deed gewoon alles verkeerd": tactische blunders in de Giro roepen veel vragen op

18:00
LIVE GIRO: Hattrick compleet voor Narvaez, Van Eetvelt ziet kansen in rook opgaan

LIVE GIRO: Hattrick compleet voor Narvaez, Van Eetvelt ziet kansen in rook opgaan

17:22
"Dat zijn duidelijke signalen": Philippe Gilbert stelt zich ernstige vragen bij Jonas Vingegaard

"Dat zijn duidelijke signalen": Philippe Gilbert stelt zich ernstige vragen bij Jonas Vingegaard

17:00
Ploegdokter Soudal Quick-Step steunde Tom Boonen altijd: "Heb dat nooit begrepen"

Ploegdokter Soudal Quick-Step steunde Tom Boonen altijd: "Heb dat nooit begrepen"

20/05
Visma-Lease a Bike snoert critici de mond over mindere tijdrit van Jonas Vingegaard

Visma-Lease a Bike snoert critici de mond over mindere tijdrit van Jonas Vingegaard

20/05
'Lotto-Intermarché heeft uitstekend nieuws over kopmannen De Lie en Widar'

'Lotto-Intermarché heeft uitstekend nieuws over kopmannen De Lie en Widar'

20/05
🎥 Ook op hoogtestage: Evenepoel viert titel van Arsenal op training én droomt van vervolg

🎥 Ook op hoogtestage: Evenepoel viert titel van Arsenal op training én droomt van vervolg

20/05
Meer aan de hand bij Vingegaard en Visma-Lease a Bike? Zonneveld ziet groot verschil met Pogacar

Meer aan de hand bij Vingegaard en Visma-Lease a Bike? Zonneveld ziet groot verschil met Pogacar

20/05
Alpecin-Premier Tech ontkent aankondiging over Mathieu van der Poel

Alpecin-Premier Tech ontkent aankondiging over Mathieu van der Poel

20/05
🎥 Italiaan krijgt lachers op zijn hand in de Giro: "Heb mijn lesje geleerd"

🎥 Italiaan krijgt lachers op zijn hand in de Giro: "Heb mijn lesje geleerd"

20/05
Thomas vreest het ergste voor Vingegaard, Dumoulin kritisch over verrassende keuze in tijdrit

Thomas vreest het ergste voor Vingegaard, Dumoulin kritisch over verrassende keuze in tijdrit

20/05
📷 Opnieuw een aanrijding op training: wereldkampioen bij de junioren doet zijn verhaal

📷 Opnieuw een aanrijding op training: wereldkampioen bij de junioren doet zijn verhaal

20/05
"Enige in mijn carrière": Oliver Naesen onthult opvallende reden van zijn boete in de Giro

"Enige in mijn carrière": Oliver Naesen onthult opvallende reden van zijn boete in de Giro

20/05
Stevige opsteker voor Tiesj Benoot, maar koersen doet hij nog niet meteen

Stevige opsteker voor Tiesj Benoot, maar koersen doet hij nog niet meteen

20/05
"Vreselijk": Jonas Vingegaard houdt zich niet in na slechte tijdrit in de Giro

"Vreselijk": Jonas Vingegaard houdt zich niet in na slechte tijdrit in de Giro

20/05
Ruben Van Gucht deelt flinke sneer uit aan de VRT Naast de fiets

Ruben Van Gucht deelt flinke sneer uit aan de VRT

20/05
Het dorp rijdt mee: hoe Vlaanderen zijn renners nooit loslaat

Het dorp rijdt mee: hoe Vlaanderen zijn renners nooit loslaat

19/05
Tijdrit in de Giro: Ganna verpulvert besttijd, zwakke prestatie van Alec Segaert

Tijdrit in de Giro: Ganna verpulvert besttijd, zwakke prestatie van Alec Segaert

19/05
Belg gaat stapje verder nadat hij ziek wordt door koeienmest in Famenne Ardenne Classic

Belg gaat stapje verder nadat hij ziek wordt door koeienmest in Famenne Ardenne Classic

19/05
Forfait van Evenepoel op komst: maar wat is de echte reden?

Forfait van Evenepoel op komst: maar wat is de echte reden?

19/05
Nieuw record op komst? De teller van UAE slaat opnieuw op hol

Nieuw record op komst? De teller van UAE slaat opnieuw op hol

19/05
Renner tijdens rit in de Giro gespot met truitje van... de vrouwenploeg

Renner tijdens rit in de Giro gespot met truitje van... de vrouwenploeg

19/05
Eerste Belgische ritzege in de Giro? Segaert spreekt klare taal over tijdrit

Eerste Belgische ritzege in de Giro? Segaert spreekt klare taal over tijdrit

19/05
🎥 Visma Lease a Bike daagt Vingegaard uit bij mijlpaal in carrière

🎥 Visma Lease a Bike daagt Vingegaard uit bij mijlpaal in carrière

19/05

Meer nieuws

Populairste artikels

Jonas Vingegaard Rasmussen Remco Evenepoel Tadej Pogacar Van Eetvelt Lennert Oliver Naesen Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Filippo Ganna Tim Merlier Enric Mas Nicolau Bart Wellens Tom Boonen Arnaud De Lie Philippe Gilbert Geraint Thomas Arthur Van Dongen Tom Dumoulin Edward Planckaert Jip Van Den Bos Matteo Jorgenson

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Speciale opdracht voor Campenaerts en co: Vingegaard moet de bergtrui kwijt geraken Hankie Hankie over Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon Hankie Hankie over Vingegaard hervat rivaliteit met Pogacar en waarschuwt ferm: "Het is mijn beurt om de Tour te winnen" Frank Houter Frank Houter over Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert is klaar en duidelijk Hankie Hankie over Van Aert schittert, maar ook teleurstellende Belg doet verrassend genoeg een goede zaak Hankie Hankie over Van Aert heeft onvoorstelbaar veel kracht overgehouden: verbazingwekkende waarden doen iedereen omver vallen Dirk De Groot Dirk De Groot over Geen eerlijke strijd tegen Van Aert? Ploegmaat onthult pech bij Pogacar in de sprint de_mettes de_mettes over Roodhooft haalt uit naar andere ploeg bij pech Van der Poel én steekt ook hand in eigen boezem Hankie Hankie over Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen Hankie Hankie over Geen revanche, maar misschien vooral geluk bij een ongeluk voor Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved