Van Aert heeft ooit zonder de koers te winnen iets onvoorstelbaar gedaan

Soms wordt pas achteraf, mogelijk zelfs vele jaren later, duidelijk hoe onvoorstelbaar een wielerprestatie is geweest. We nemen u terug mee naar 2021, toen het WK wielrennen in ons land plaatsvond.

Een week voor de wegrit werd het WK tijdrijden verreden. De renners vertrokken in Knokke-Heist en kwamen na een tijdrit van 43,3 kilometer aan in Brugge. In deze periode legde Van Aert zich nog helemaal toe op het tijdrijden, wat te merken was aan de uitslag. Hij klopte Evenepoel en legde Ganna het vuur aan de schenen.

Van Aert was op een gegeven moment zelfs een tikkeltje sneller onderweg dan de Italiaan. Na een secondenspel moest de Belg aan de aankomst toch zes tellen toegeven. Die tweede plaats was sowieso een knappe uitslag, maar pas in de Giro van 2026 is duidelijk geworden hoe straf dat was. Die prestatie van Van Aert krijgt nu nog meer glans.

Ganna deed het enkel voor op het WK van 2021

Ganna was immers heer en meester in de tijdrit naar Massa. Hoewel hij al jaren bekendstaat als een echte specialist, was het nog maar zijn tweede zege in een tijdrit van meer dan 40 kilometer. Er worden er niet zo veel georganiseerd, wat ook deel uitmaakt van het verhaal. Toch valt het op dat Ganna enkel in het WK tijdrijden van 2021 zo’n lange tijdrit kon winnen.

Dan moet je weten dat hij deze keer een waanzinnig gemiddelde van 54,905 kilometer per uur realiseerde. Het was zelfs voor hem een van de betere tijdritprestaties van de laatste jaren, deels geholpen door het parcours en de wind. Het is ook een herinnering aan wat voor een sterke tijdrijder Van Aert vroeger was. Hij ging in 2021 ook boven de 54 kilometer per uur. Misschien de draad nog eens opnemen?