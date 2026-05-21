Wie trekt aan de touwtjes? Twijfel gezaaid of Evenepoel wel veel te zeggen heeft over cruciale beslissing

Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
We zouden toch mogen veronderstellen dat het Remco Evenepoel zijn idee was om in de aanloop naar de Tour geen voorbereidingskoersen te rijden. Een renner moet immers volledig achter zo'n cruciale beslissing staan. Zak Dempster lijkt erop aan te sturen dat het proces lichtjes anders verliep.

We weten inmiddels wel wat er besloten is binnen Red Bull‑BORA‑hansgrohe. In de aanloop naar de Tour rijdt Evenepoel geen voorbereidingskoersen zoals de Tour de l’Ain (de vroegere Dauphiné, red.) en de Ronde van Zwitserland. Trainen (op hoogte) en verkenningen doen moet voldoende zijn om zich klaar te stomen voor de Tour.

Zak Dempster, Chief of Sports bij Red Bull, heeft aan Domestique meer uitleg gegeven. Heeft de ploeg dit beslist of Evenepoel? "We praten constant over de plannen van de renners. Soms moet iemand advocaat van de duivel spelen. Hij was uiteraard deel van die discussie." Het is maar logisch dat de renner niet genegeerd wordt in die gesprekken.

Performance team legt Evenepoel het plan voor

"Ik denk dat het vooral aan zijn performance team is om te zeggen: 'Oké, op basis van de informatie die we momenteel hebben, is dit het beste plan'. En hij wil zijn beste plan uitvoeren, nietwaar?" Dempster lijkt zo toch te doen uitschijnen dat vooral de ploeg hierop heeft aangedrongen. Evenepoel is er vervolgens finaal mee akkoord gegaan.

"Hij wil in de best mogelijke vorm zijn voor zijn doelstellingen. We hebben allemaal samen beslist dat dit de beste aanpak was." Dat is mooi verwoord, maar het lijkt er dus op dat vooral Red Bull het initiatief hiertoe heeft genomen. Evenepoel lijkt zo aan een andere dynamiek onderworpen te zijn bij Red Bull dan bij Soudal Quick-Step.

Programma van Evenepoel

Na de Ronde van Vlaanderen zei Lefevere nog dat Evenepoel die koers bij Soudal Quick-Step in loondienst had gereden als hij dat echt had gewild. Bij Red Bull lijkt Evenepoel meer naar de ploeg te moeten luisteren. Red Bull legde eerder een traditionele kalender voor hem vast, al kwam ‘De Ronde’ daar nog wel bij.

