🎥 Oliver Naesen leert een pijnlijke les met teleurstellende vaststelling: "Het is niet wat het moet zijn"

Het is niet zo dat Oliver Naesen zonder zorgen door deze Giro rijdt. Hij heeft een pijnlijke vaststelling moeten doen over zijn niveau bergop.

De voornaamste taak van Naesen in de Giro is om klassementsrenner Felix Gall veilig door de verraderlijke etappes te loodsen, zodat de Oostenrijker met zijn prestaties in de bergen kans blijft maken op een goed klassement. Dat is tot nu toe elke keer prima gelukt. Ook in de elfde etappe naar Chiavari eindigde die missie succesvol.

Het was een etappe met een behoorlijk uitdagende finale, met die vier verschillende klimmetjes in de laatste zeventig kilometer. Zowel bergop als bergaf werd er volop koers gemaakt. Dat heeft toch wel in de benen gehakt bij Naesen, zo getuigt onze landgenoot van Decathlon CMA CGM in het Sporza-magazine. Hij had het vooral bergop lastig.

Naesen had op beter klimniveau gehoopt

"Het is spijtig genoeg voor mij de dag dat ik ook een klein beetje ontdekte dat mijn klimniveau niet is wat het moet zijn." Nu staat Naesen sowieso niet bekend als de beste klimmer, maar hij had er toch iets anders van verwacht. "Dat is wel pijnlijk, als ik eerlijk moet zijn." Naesen bereikte de aankomst in Chiavari als 132e in de rituitslag.

Met uitzondering van de rode lantaarn in de etappe kwam er achter Naesen nog slechts één groepje renners binnen. Het is dus toch even een teleurstelling om te verwerken dat hij in deze etappe niet beter kon doen. "Dat is spijtig genoeg ook het leven als coureur." In de twaalfde rit naar Novi Ligure zijn er drie klimmetjes van derde categorie.

Eerste Giro-deelname voor Naesen



Naesen staat sowieso niet bekend als de renner die persoonlijk excelleert in de grote ronden. Daar heeft hij meestal de functie van wegkapitein en is hij de renner die een klassementsman moet beschermen. Die rol heeft Naesen al tien jaar na elkaar vervuld in de Tour. Dit jaar neemt hij voor het eerst deel aan de Giro.