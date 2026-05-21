Soudal Quick-Step geeft update en kent het verdict voor zijn renner na harde valpartij

Bij Soudal Quick-Step moesten ze ook het verdict afwachten voor een renner die bij een valpartij betrokken was. Gelukkig viel het al bij al nog mee voor Filippo Zana.

De 27-jarige Italiaan werd meegesleurd door Lennert Van Eetvelt in diens val, op een moment dat ze allebei in een kansrijke positie verkeerden tijdens de elfde etappe van de Giro. We weten inmiddels wat de gevolgen zijn voor Van Eetvelt: de renner van Lotto‑Intermarché heeft de middelvinger van zijn linkerhand gebroken en ging niet meer van start.

Daar ging onze aandacht aanvankelijk naartoe, maar er was dus nog een andere ploeg die de schade moest opmeten. Gelukkig kwam er over Zana beter nieuws. Via de website van Soudal Quick-Step werd een update over hem verspreid. "Na een val in een afdaling tijdens de elfde Giro-rit onderging Filippo Zana medische onderzoeken."

Meteen na finish scans genomen bij Zana

Er werden onder meer scans gemaakt. "De winnaar van de Giro di Sardegna was betrokken bij een incident toen de renner voor hem ten val kwam in de afdaling. Hij kon zijn weg verderzetten richting de aankomst in Chiavari, waar hij begeleid werd naar een röntgenbusje." Daar kon dan bijgevolg meteen een eerste diagnose worden gesteld.

"Onderzoeken hebben duidelijk gemaakt dat Filippo geen botten gebroken heeft." De hoop van de ploeg was dat hij kon rekenen op een goede nachtrust, waarna zou worden geëvalueerd of hij verder kon rijden in de Giro. Dat is ook gelukt. Er zijn slechts twee renners die niet van start gingen in de twaalfde rit: Van Eetvelt en Bax.

Renner van Soudal Quick-Step kent voorlopig geluk



Zana heeft in zijn carrière eigenlijk nog maar één keer een zware blessure opgelopen. Dat was in juni 2023, toen hij bij een valpartij tijdens een training een sleutelbeenbreuk opliep. Daardoor kon hij niet deelnemen aan het Italiaans kampioenschap van dat jaar. Gelukkig is het in de Giro van 2026 niet zo ernstig met hem gesteld.