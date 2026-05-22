Visma-Lease a Bike duidelijk: dít wordt de grootste concurrent van Jonas Vingegaard voor de Giro-eindwinst

Lorenz Lomme, wielerjournalist
Vandaag staat de dertiende etappe van de Giro op het programma. Marc Reef, ploegleider van Visma-Lease a Bike, maakt de voorlopige balans op en is op zijn hoede voor Felix Gall. Die vormt volgens hem het grootste gevaar voor Jonas Vingegaard.

Vingegaard is momenteel tweede in het algemene klassement, op 33 seconden van roze truidrager Afonso Eulalio. Concurrenten als Thymen Arensman (Netcompany INEOS) en Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) volgen al op respectievelijk anderhalve minuut en twee minuten. De Deen reed eerder deze week wel een teleurstellende tijdrit.

Verantwoordelijkheid ligt bij Bahrain Victorious

"De uitslag van de tijdrit heeft ertoe bijgedragen dat de verantwoordelijkheid bij Bahrain Victorious ligt", vertelt ploegleider Marc Reef aan wielerjournalist Daniel Benson, geciteerd door WielerFlits. "Ze begonnen te controleren in etappe 11 totdat Netcompany INEOS het overnam. Maar in de overige ritten moet Bahrain misschien ook wat van hun krachten verbruiken. Dat wij dat niet moeten doen, helpt ons alleen maar."

"Ook op zaterdag hebben we gelijklopende belangen, want ik geloof nog altijd dat Eulalio een goed klassement kan rijden, en dat denkt Bahrain ook", gaat hij verder. "Hij heeft nog steeds een flinke voorsprong op heel wat concurrenten. In dat opzicht zijn onze belangen hetzelfde. Daardoor hebben we een bondgenoot, en dat helpt alleen maar. We delen onze informatie niet, maar we praten wel en als je dezelfde belangen hebt, probeer je elkaar te steunen. We maken wel allebei ons eigen plan."

Felix Gall wordt de grootste concurrent van Vingegaard

Reef ziet Felix Gall echter als de grootste concurrent van Vingegaard. "Na alles wat we de voorbije dagen hebben gezien, zal het grootste gevaar van hem komen. We weten dat Arensman altijd goed is in de derde week, maar over het algemeen klimt Gall toch beter dan hem."

Drie beklimmingen van eerste categorie

Rit 13 van deze Giro lijkt iets te gaan worden voor de vluchters. Verwacht wordt dat de klassementsmannen zich relatief koest zullen houden. Zeker met het oog op rit 14, die van Aosta naar Pila voert over 133 kilometer. Dat wordt een korte etappe, maar wel een die er stevig belooft in te hakken.

Met drie beklimmingen van eerste categorie zal er zaterdag immers stevig geklommen moeten worden. De aankomst ligt ook boven op een col van eerste categorie. Mogelijk zijn we zaterdagavond al een pak wijzer wat het algemene klassement en de winstkansen van Vingegaard betreft.

