'Red Bull zwaar onder de indruk van één renner en kiest voor Belgische Tour-enclave rond Evenepoel'

Kevin Vanbuggenhout
Het lijkt er sterk op dat Remco Evenepoel zich in de Tour zeker met een paar Belgen zal kunnen omringen. Red Bull zou van plan zijn om Gianni Vermeersch te selecteren. Met ook Evenepoel en Van Gils zouden er dan drie Belgen in de Tour-selectie van Red Bull zitten.

Het Laatste Nieuws meldt dat Vermeersch een grote kans maakt op een Tour-selectie. Dit zou betekenen dat Red Bull‑BORA‑Hansgrohe het geweer van schouder verandert. Vermeersch zou normaal dit najaar aan de start komen van de Vuelta a España. In Spanje zou hij dan werk kunnen opknappen voor Primož Roglič. Die plannen worden mogelijk aangepast.

Vermeersch heeft in de voorjaarsklassiekers een enorm goede indruk gemaakt, zowel op Evenepoel als op zijn hele ploeg. Dat was een tandem die goed werkte. Daardoor zou Red Bull sterk overwegen om hem ook in te zetten in de Tour de France. De taak van Vermeersch zou dan zijn om Evenepoel en Lipowitz te beschermen op het vlakke.

Ereplaatsen voor Vermeersch in het voorjaar

Vermeersch leverde tijdens het voorjaar geregeld zo’n goed werk dat hij er ook zelf nog een mooie ereplaats aan overhield. Zo werd de 33-jarige West-Vlaming tiende in de Ronde van Vlaanderen. Hij kreeg ook zijn eigen kansen in de Strade Bianche en de E3 Saxo Classic: goed voor respectievelijk een vijfde en achtste plek in die koersen.

Daarnaast lijkt Maxim Van Gils een zekerheidje voor de Tour-selectie van Red Bull. Zolang hij goed herstelt van zijn bekkenbreuk, zou hij er bij moeten zijn. Evenepoel zou een mooie Belgische vertegenwoordiging binnen Red Bull zeker appreciëren. Dat kan misschien helpen, want het moet nog blijken welke klassementsman écht kopman wordt.

Evenepoel en Lipowitz vertrekken op gelijke voet

In principe starten Evenepoel en Lipowitz op gelijke voet, maar de klimprestaties uit het voorjaar spreken in het voordeel van de Duitser. In de Ronde van Catalonië werkte Evenepoel zelfs in dienst van Lipowitz. Die laatste maakte in de Ronde van Romandië indruk door tweede te eindigen achter Tadej Pogačar.

