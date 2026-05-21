Breukink herstart gevoelige discussie en krijgt meteen wind van voren: "Van Aert moet geen meesterknecht zijn"

Kevin Vanbuggenhout
Meer dan één zinnetje is soms niet nodig om een discussie op te starten. Dat is wat Erik Breukink deed door zijn mening te uiten over de status van Wout van Aert binnen Visma‑Lease a Bike.

Breukink, die tijdens zijn actieve wielercarrière minstens één etappe won in zowel de Giro, de Tour als de Vuelta, reageerde op het socialmediaplatform X op een artikel van Wieler Revue. Het artikel ging over hoe Van Aert zich na zijn voorjaar met een voedingsstrategie ombouwt tot een renner die meesterknecht kan zijn in de bergen in de Tour.

De afgelopen jaren heeft Van Aert geregeld Jonas Vingegaard geholpen in de Tour de France. De mening van Breukink is echter helder: "Van Aert moet geen meesterknecht zijn." Over de rol van Van Aert is al vaker discussie ontstaan. In België werd opgemerkt dat Van Aert niet altijd iets terugkrijgt van andere renners voor wie hij werkt.

Visma-Lease a Bike zal aanpak niet wijzigen

In Denemarken heerst een heel ander sentiment, namelijk dat Visma‑Lease a Bike nog te veel aandacht besteedt aan andere zaken dan het algemeen klassement, bijvoorbeeld aan potentiële ritzeges voor Van Aert. Zo wordt het vanuit verschillende hoeken op een andere manier bekeken. Visma zal toch aan zijn aanpak vasthouden.

De opmerking van Breukink, dat Van Aert geen meesterknecht is, werd niet door iedereen in dank afgenomen. Een andere X-gebruiker reageerde scherp: "Dat is ie ook niet. Maar altijd fijn om Visma te bashen en de Belgische supporters naar de mond te praten. Toch?" Daar reageerde Breukink - wellicht wijselijk - niet meer op.

Van Aert sinds 2022 meesterknecht in de Tour

In zijn eerste deelnames aan de Tour de France stond Van Aert vooral bekend als sprinter en puncheur. Vanaf 2022 veranderde die rol enigszins en hielp hij steeds vaker Vingegaard bergop. Van Aert was geregeld van enorme waarde met verbluffende prestaties in de bergen. Alleen vorig jaar kwam dat er net iets minder uit.

Van Aert volledig over het hoofd gezien met uithaal richting Lotto-Intermarché: "Ik begrijp dat gewoon niet"

16:20

16:20
