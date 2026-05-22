"Doen ze het voor de show?" Bittere Magnier kritisch voor concurrende ploeg na gemiste kans

Paul Magnier kreeg in de Giro geen nieuwe kans om te sprinten voor de overwinning. De kopman van Soudal Quick-Step begrijpt de tactiek van Movistar niet helemaal, dat opnieuw op kop reed voor hun kopman Aular, die pas zesde werd in de etappe.

In de eerste en derde rit schoot Paul Magnier twee keer raak in de Giro, in de zesde etappe werd hij toch nog derde na de grote valpartij op de kasseien in Napoli. Sindsdien kreeg Magnier geen kans meer om te sprinten.

Magnier opnieuw gelost bergop door Movistar

Dat kwam onder meer door het zware parcours, maar ook omdat Magnier en andere sprinters zoals Milan en Groenewegen bewust waren gelost door het kopwerk van andere ploegen. Dat gebeurde al in de vierde etappe.

Toen reed Movistar op kop voor hun kopman Aular op een beklimming, maar de Venezolaanse kampioen werd toen pas derde in de sprint. In de twaalfde etappe waagde Movistar opnieuw zijn kans.

Bittere Magnier begrijpt tactiek van Movistar niet

En dus werden Magnier en Milan opnieuw gelost op een beklimming niet ver van de streep. Magnier zelf was er niet al te gelukkig mee. "Het is lastig om de tactiek van Movistar te begrijpen, om eerlijk te zijn", zei de Fransman achteraf bij Cycling Pro Net.

"Ze hebben een snelle renner, maar... misschien doen ze het ook voor de show? Uiteindelijk lossen ze de sprinters, maar winnen doen ze niet." Segaert won de etappe na een late uitval, Aular moest tevreden zijn met plaats zes.





"Ik zat op de eerste beklimming al op de limiet en daarna volgde nog een korte afdaling, maar Movistar reed echt hard. Misschien hebben ze ook wat kunnen profiteren van de motoren, maar ook dat is onderdeel van het spel."

"Op de laatste klim was ik nog niet hersteld en ondanks dat we het bergaf nog probeerden, was het al te laat." Magnier kwam uiteindelijk pas als 91ste over de streep, in een groep die op meer dan zeven minuten binnenkwam.