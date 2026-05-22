Nog geen gewonnen spel voor Vingegaard? Pellizzari spreekt stevige strijdvaardigheid uit

De Giro is al over halfweg, maar echt heel veel strijd tussen de klassementsrenners is er nog niet geweest. Die moet er zaterdag komen in de 14de etappe, Pellizzari gelooft dat hij nog een uitdager kan worden voor het podium.

Met Blockhaus in de 7de etappe en Corno alle Scale in de 9de etappe zijn er nog maar twee aankomsten bergop geweest in de Giro. En dat waren telkens de enige echte beklimmingen van de dag.

Lastige 14de etappe in de Giro, met aankomst bergop

In de 14de etappe met aankomst op Pila, 16,6 kilometer aan 7 procent gemiddeld, wordt dat anders. Bijna meteen na de start beginnen de renners dan aan de beklimming van Saint-Barthélémy (15,7 km aan gemiddeld 6,2%).

Tussen Saint-Barthélémy en Pila liggen ook nog een beklimming van derde, eerste en tweede categorie. Goed voor zo'n 4.200 hoogtemeters in een etappe die amper 133 kilometer lang zal zijn.

Klassementsrenners zullen dus op hun hoede moeten zijn. Giulio Pellizzari kon Vingegaard op Blockhaus het langste volgen, maar blies zichzelf ook op en verloor meer dan een minuut. Intussen staat de Italiaan negende in het klassement, op ruim drie minuten van Vingegaard.

De Italiaan had maagproblemen, maar is intussen weer aan de beterhand. Hij geeft het podium, waar hij zo'n anderhalve minuut achterstand heeft op Arensman, nog niet op. Pellizzari wil dan ook nog strijden.





Pellizzari wil nog weerwerk bieden in de Giro

"Zaterdag begint er een nieuwe Giro", zegt hij dan ook bij In de Leiderstrui. "De afgelopen drie dagen zou ik niet graag opnieuw meemaken. Maar laten we het hebben over wat nog komen gaat en ervan genieten", zei hij nog.

Ook de slotweek van de Giro wordt nog bijzonder pittig met nog drie aankomsten bergop. De slotweek van een grote ronde ligt Pellizzari ook goed, dat bewees hij vorig jaar in de Giro en de Vuelta.

In de Giro werd hij derde en vijfde in een etappe en ging hij nog van de 18de naar de zesde plaats in het eindklassement. In de Vuelta won Pellizzari dan weer de 17de etappe en werd hij ook zesde in het eindklassement.