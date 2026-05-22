"Het was eigenlijk best raar": Campenaerts speelde cruciale rol in overwinning Segaert

Alec Segaert won met een late uitval op drie kilometer van de streep de twaalfde etappe van de Giro. En hij had wellicht het grote geluk dat Victor Campenaerts op dat moment op kop reed van het peloton.

NSN, EF Education-EasyPost en Movistar hadden de echte topsprinters zoals Paul Magnier, Jonathan Milan en Dylan Groenewegen al gelost, maar kwamen in de finale renners tekort om het peloton nog te controleren.

Segaert springt weg, Campenaerts laat begaan

Visma-Lease a Bike nam over in de laatste tien kilometer om Jonas Vingegaard veilig naar de streep te brengen en daar profiteerde Alec Segaert van. Op zo'n drie kilometer van de streep sprong hij weg uit het peloton.

Op kop van het peloton reed toen Victor Campenaerts, een ex-ploegmaat van Segaert. Maar Campenaerts had geen enkele reden om het gat dicht te rijden, Visma-Lease a Bike kon de etappe toch niet winnen.

Reactie op uitval Segaert kwam te laat

Dat zag ook de Nederlandse ex-renster Jip van den Bos in Kop over Kop. "Hij had écht geluk dat Campenaerts op dat moment op kop reed." Achteraf ging Campenaerts ook langs bij Segaert om hem te feliciteren met zijn overwinning.

"Het was eigenlijk best raar, want ze hebben bij Visma-Lease a Bike geen sprinter die voor een etappe wil gaan", zei Van den Bos over het kopwerk van Campenaerts en co. Ploegen als Tudor en Uno-X probeerden nog in de slotkilometer, maar kwamen te laat.



Segaert pakte eerste zege in een grote ronde

"Maar het gat was op dat moment al te groot. Ze hebben gewoon te lang gewacht", stelde Van den Bos dan ook. Segaert trok zich er uiteraard allemaal niets van aan, hij won zijn eerste etappe in een grote ronde.

Segaert kon zo ook de teleurstelling van de tijdrit doorspoelen, waarin hij pas zestiende werd door een verdoofd gevoel in zijn benen. "Een gaat slaan is voor hem het moeilijkste, maar hij deed het perfect."

"Dan moet je vervolgens ook heel sterk zijn om het vol te houden, maar dat was hij. Ik denk dat dit al vanaf het begin van de Giro in zijn hoofd zat. De laatste drie kilometer was perfect, ook omdat het zo'n zware etappe was."

"Het speelde allemaal in zijn voordeel. Je kunt kijken naar etappes, maar dan moet alles ook nog op zijn plek vallen. En dat was het geval." Na een ritzege in de tijdrit van de Renewi Tour in 2024, is het voor Segaert zijn tweede zege in de WorldTour.