🎥 Koers LIVE: Alec Segaert en Toon Aerts reageren na eerste en tweede plaats in de Giro

Alec Segaert en Toon Aerts reageren na eerste en tweede plaats in de Giro
Foto: © photonews
In de Giro zal Lotto-Intermarché op nog meer hopen van Toon Aerts, zeker nu Lennert Van Eetvelt er niet meer bij is. De vraag was of de aanvallers of de sprinters het konden halen vandaag. Het was Alec Segaert die kon triomferen! In het vrouwenwielrennen werd de Ronde van Burgos gereden.
Segaert en Aerts reageren na eerste en tweede plaats
Een aangename verrassing: de eerste twee posities in de twaalfde Giro-rit werden ingenomen door twee Belgen, Alec Segaert en Toon Aerts. Dat vraagt om een reactie. "Ik had in de Giro Next Gen al de maglia rosa gedragen. Om dit op het hoogste toneel te kunnen doen, is geweldig", aldus een uitgelaten Segaert in het flashinterview. "Ik zag dat het op iets meer dan drie kilometer van het einde een goed moment was om mijn kans te gaan. Terwijl de rest op de limiet zat, kon ik nog één inspanning doen. Voor dit resultaat geef je alles. Na een ontgoocheling in de tijdrit ben ik sterker kunnen terugkomen."
"Het verzacht de pijn een beetje dat het Segaert is die wint", reageert Toon Aerts bij Eurosport. "Hoe mooi had het geweest als ik hier gewonnen had? Om eerlijk te zien had ik Segaert niet zien vertrekken. Ik zocht gewoon de wielen van Vernon en Narvaez. Pas in de sprint zag ik dat Segaert nog voor het peloton uitreed. Spijtig voor mij, mooi voor hem."
Segaert wint twaalfde rit in de Giro
De twaalfde Giro-rit zou zeker niet gewonnen worden door een pure sprinter. De vlucht met Jonas Geens werd wel teruggegrepen, maar op de laatste klim van de dag gingen enkele snelle mannen overboord. Voor Groenewegen, Milan en Magnier was de kans op een ritzege op deze manier verkeken. Milan en Magnier zouden boven komen op een minuut van het peloton, maar zouden niet meer terugkeren.
🚴🇮🇹 | Alec Segaert doet het! De aanval was oh zo voorspelbaar, maar desondanks oh zo goed. Amai kroket! 🇧🇪 #GirodItalia— Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 21, 2026
In de finale achtte Alec Segaert zijn kans schoon om uit te pakken met zo'n late uitval waar hij een patent op heeft. Na zijn aanval op iets meer dan 3 kilometer van de finish duurde het nog lang eer de sprintersploegen Visma-Lease a Bike van de kop van het peloton verdrongen. In de ultieme meters kon Segaert zelfs nog eens omkijken: hij bleef uit de greep van het peloton en won zijn eerste ritzege in een grote ronde! Er kwam zelfs nog meer goed Belgisch nieuws, want Toon Aerts spurtte naar de tweede plek.
Shari Bossuyt knap vijfde in Ronde van Burgos
Sinds de Vuelta voor vrouwen zijn we er nog eens aan herinnerd wat voor een snelle benen Shari Bossuyt heeft. Daar verraste ze vriend en vijand met haar perfect getimed spurt in San Cibrao das Viñas. Zo bleef ze de Duitse Koch en de Française Muzic voor. Daarna werd Bossuyt ook nog een keer vierde en vijfde. Zo werd het voor haar zeker een geslaagde Vuelta.
🚴🇪🇸 | Wat een overmacht! Lorena Wiebes wint de sprint en daarmee de eerste etappe in de Ronde van Burgos! 🚀🙌 #Burgos— Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 21, 2026
Vandaag werd er opnieuw op Spaanse bodem gereden, in de openingsetappe van de Ronde van Burgos. Het draaide uit op een massasprint en zoals verwacht was Lorena Wiebes veruit de snelste. De Italiaanse Consonni en de Australische Baker maakten de top drie compleet. Bossuyt eindigde op een mooie vijfde plaats.
Intermezzo met Aerts en Stuyven gefnuikt
Heel even was er sprake van een ruimere kopgroep, omdat het peloton de initiële vlucht weinig speelruimte gaf. Daardoor zag een groep renners de kans schoon om naar de kop van de koers te rijden. Daar zaten met Toon Aerts en Jasper Stuyven ook twee Belgen bij. Zo zaten er in totaal dus drie landgenoten vooraan, met ook nog altijd Jonas Geens in de kopgroep.
Er waren echter te veel renners van sprintersploegen meegeschoven om de boel te proberen lamleggen. Stuyven was natuurlijk ook iemand van die sprintersploegen, want Soudal Quick-Step heeft Paul Magnier achter de hand. Daardoor waaiden een heel aantal renners weer terug naar het peloton. Geens tracht wel nog altijd met enkele medevluchters een beperkte voorsprong te verdedigen.
Geens (Alpecin-Premier Tech) opnieuw in de aanval
Het is niet voor het eerst in de Giro, maar Jonas Geens van Alpecin-Premier Tech is mee in de aanval gegaan. Dat is in theorie slim bekeken van de man die aan zijn eerste seizoen bij zijn huidige ploeg bezig is. Het is immers niet zeker of de aanvallers of de sprinters in de twaalfde etappe aan het langste eind trekken. In het nadeel van Geens speelt dat het geen talrijke kopgroep is.
Er zijn slechts vier andere renners met hem meegesprongen. Dat zijn Manuele Tarozzi, Jardi Christiaan van der Lee, Juan Pedro Lopez en Mattia Bais. Deze groep moet dus wel te controleren zijn. De sprintersploegen zullen dus wel geloven in hun kansen.
Voor aanvang van de twaalfde rit was Toon Aerts bij Cycling Pro Net eerlijk over het gemoed bij Lotto-Intermarché. "We moesten ons weer wat bij elkaar rapen. Het is triest voor ons als ploeg dat we maar met vier renners zijn", verwijst hij naar de opgave van Van Eetvelt. "We blijven ervoor vechten", verzekert Aerts dat de strijdlust er nog is.
Het is dus niet zo dat de Belgische ploeg enkele dagen nodig heeft om alles te verwerken en er dan pas weer voor gaat. Aerts heeft een mooie uitslag in Novi Ligure in gedachten. "Het wordt wellicht een sprint in een uitgedund peloton. Misschien zit er een toptiennotering in voor mij, want wellicht gaan Groenewegen en Milan overboord op de klimmetjes."
Aangezien zijn naam al gevallen is, is het ook interessant wat diezelfde Groenewegen te zeggen had voor de start van de etappe. "Als het een sprint wordt, kijk ik er naar uit. Milaan of Rome wordt een grotere kans, maar dit kan ook een kans zijn. We hebben veel plannen en hopelijk pakt er eentje goed uit." Zijn ploeg kan het dus ook op een andere manier proberen.
De beste sprinter uit de Giro is voorlopig Paul Magnier en die kan normaal ook wel uitdagend terrein aan. "We gaan proberen de hele dag te controleren. Dat wordt moeilijk. In Milaan en Rome krijgen we in principe nog twee massasprinten. Als ik nog een keer extra kan sprinten, zou dat mooi zijn", trapt de drager van de puntentrui een open deur in."
