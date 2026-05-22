Dan toch ziek? Visma-Lease a Bike en Vingegaard moeten iets toegeven

Jeroen Deheegher
Jeroen Deheegher, wielerjournalist
| Reageer
Dan toch ziek? Visma-Lease a Bike en Vingegaard moeten iets toegeven

Voeg Wielerkrant toe als voorkeursbron op Google!

Jonas Vingegaard is tijdens de Giro enkele dagen lichtjes ziek geweest. Dat hebben de Deense kopman en zijn ploeg Visma-Lease a Bike toegegeven.

Jonas Vingegaard reed geen goede tijdrit in de Giro, daags na de tweede rustdag. De Deen werd pas dertiende op drie minuten van Filippo Ganna en was ook niet de beste renner van de favorieten voor het klassement. 

Er waren speculaties over mogelijke ziekte van Vingegaard. Bij zijn ploeg Visma-Lease a Bike waren er meerdere renners die zich niet helemaal top voelden en ook Vingegaard was daar dus bij.

Vingegaard voelde zich niet helemaal top

"Sommige jongens hadden wat hoestbuien en een kriebel in hun keel, maar alles lijkt nu weer in orde", zei ploegleider Jesper Mørkøv bij Eurosport. "Jonas was er ook een van, maar alles lijkt in orde te zijn."

Ook Vingegaard voelde zich dus wat ziekjes. "Wij hebben er ook een beetje last van gehad, maar het is al beter. Het was dus niet ernstig en niets dat ons heeft tegenhouden."

"Ik heb er zelf ook last gehad, maar dat was al op de dag voor de rustdag. Het ligt dus al achter me en ik voel me nu voel beter." Vingegaard is zeker niet de enige die tijdens de Giro ziek voelde of helemaal ziek is geworden. 

Lees ook... Visma-Lease a Bike duidelijk: dít wordt de grootste concurrent van Jonas Vingegaard voor de Giro-eindwinst

Nog zieken in de Giro

Zo kampten Giulio Pellizzari en Jai Hindley, de kopmannen van Red Bull-BORA-hansgrohe, voor de tweede rustdag met maagklachten. De Noren Martin Tjøtta als Erlend Blikra (Uno-X Mobility) en de Nederlander Sjoerd Bax (Pinarello-Q36.5) verlieten de Giro zelfs door ziekte. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Jonas Vingegaard Rasmussen

Meer nieuws

Koers LIVE: Toon Aerts en Jasper Stuyven nemen gigantische voorsprong met de kopgroep

Koers LIVE: Toon Aerts en Jasper Stuyven nemen gigantische voorsprong met de kopgroep

15:09
Victor Campenaerts ziet ex-ploegmaat schitteren in Giro: "Een old school Cancellara"

Victor Campenaerts ziet ex-ploegmaat schitteren in Giro: "Een old school Cancellara"

15:01
Visma-Lease a Bike duidelijk: dít wordt de grootste concurrent van Jonas Vingegaard voor de Giro-eindwinst

Visma-Lease a Bike duidelijk: dít wordt de grootste concurrent van Jonas Vingegaard voor de Giro-eindwinst

14:00
Jurgen Foré kijkt z'n ogen uit in de Giro: "Fenomenaal!"

Jurgen Foré kijkt z'n ogen uit in de Giro: "Fenomenaal!"

14:38
Nog geen gewonnen spel voor Vingegaard? Pellizzari spreekt stevige strijdvaardigheid uit

Nog geen gewonnen spel voor Vingegaard? Pellizzari spreekt stevige strijdvaardigheid uit

12:30
🎥 Oude bekende slaat nu toe bij Van Aert, Van der Poel laat zich nog eens zien

🎥 Oude bekende slaat nu toe bij Van Aert, Van der Poel laat zich nog eens zien

11:30
Succesformule van Soudal Quick-Step: Red Bull verklaart gewijzigde plannen Evenepoel

Succesformule van Soudal Quick-Step: Red Bull verklaart gewijzigde plannen Evenepoel

10:30
"Het was eigenlijk best raar": Campenaerts speelde cruciale rol in overwinning Segaert

"Het was eigenlijk best raar": Campenaerts speelde cruciale rol in overwinning Segaert

09:45
Tweede plaats in de Giro: Toon Aerts spreekt zelfvertrouwen uit

Tweede plaats in de Giro: Toon Aerts spreekt zelfvertrouwen uit

09:00
"Doen ze het voor de show?" Bittere Magnier kritisch voor concurrende ploeg na gemiste kans

"Doen ze het voor de show?" Bittere Magnier kritisch voor concurrende ploeg na gemiste kans

08:15
Red Bull zou Evenepoel goed kunnen gebruiken in Giro: op allerlei manieren blijkt hoe bijzonder Remco is Opinie

Red Bull zou Evenepoel goed kunnen gebruiken in Giro: op allerlei manieren blijkt hoe bijzonder Remco is

07:00
Breukink herstart gevoelige discussie en krijgt meteen wind van voren: "Van Aert moet geen meesterknecht zijn"

Breukink herstart gevoelige discussie en krijgt meteen wind van voren: "Van Aert moet geen meesterknecht zijn"

18:47
Visma-Lease a Bike veegt stevige twijfels van ex-Tourwinnaars over Vingegaard volledig van tafel

Visma-Lease a Bike veegt stevige twijfels van ex-Tourwinnaars over Vingegaard volledig van tafel

15:20
🎥 Koers LIVE: Alec Segaert en Toon Aerts reageren na eerste en tweede plaats in de Giro

🎥 Koers LIVE: Alec Segaert en Toon Aerts reageren na eerste en tweede plaats in de Giro

17:47
'Red Bull zwaar onder de indruk van één renner en kiest voor Belgische Tour-enclave rond Evenepoel'

'Red Bull zwaar onder de indruk van één renner en kiest voor Belgische Tour-enclave rond Evenepoel'

17:20
Van Aert volledig over het hoofd gezien met uithaal richting Lotto-Intermarché: "Ik begrijp dat gewoon niet"

Van Aert volledig over het hoofd gezien met uithaal richting Lotto-Intermarché: "Ik begrijp dat gewoon niet"

16:20
🎥 Vingegaard lijkt zich te herpakken na 'vreselijke' offday en superfans gaan volledig uit hun dak

🎥 Vingegaard lijkt zich te herpakken na 'vreselijke' offday en superfans gaan volledig uit hun dak

21/05
Soudal Quick-Step geeft update en kent het verdict voor zijn renner na harde valpartij

Soudal Quick-Step geeft update en kent het verdict voor zijn renner na harde valpartij

21/05
🎥 Oliver Naesen leert een pijnlijke les met teleurstellende vaststelling: "Het is niet wat het moet zijn"

🎥 Oliver Naesen leert een pijnlijke les met teleurstellende vaststelling: "Het is niet wat het moet zijn"

21/05
Plugge viseert medium na aanhoudende kritiek van Riis op Visma: "Anders worden jullie een lachertje"

Plugge viseert medium na aanhoudende kritiek van Riis op Visma: "Anders worden jullie een lachertje"

21/05
Meningen zijn heel erg verdeeld: "Vingegaard verloor toen bijna anderhalve minuut op Evenepoel"

Meningen zijn heel erg verdeeld: "Vingegaard verloor toen bijna anderhalve minuut op Evenepoel"

21/05
Wie trekt aan de touwtjes? Twijfel gezaaid of Evenepoel wel veel te zeggen heeft over cruciale beslissing

Wie trekt aan de touwtjes? Twijfel gezaaid of Evenepoel wel veel te zeggen heeft over cruciale beslissing

21/05
Van Aert heeft ooit zonder de koers te winnen iets onvoorstelbaar gedaan Analyse

Van Aert heeft ooit zonder de koers te winnen iets onvoorstelbaar gedaan

21/05
Bart Wellens reageert op het slechte nieuws over de breuk bij Lennert Van Eetvelt

Bart Wellens reageert op het slechte nieuws over de breuk bij Lennert Van Eetvelt

21/05
🎥 Opgave Van Eetvelt betekent zware tegenslag voor hem en Lotto-Intermarché: "Het is onmogelijk"

🎥 Opgave Van Eetvelt betekent zware tegenslag voor hem en Lotto-Intermarché: "Het is onmogelijk"

21/05
"Ze worden gemist": duidelijke oproep aan Van Aert en Van der Poel

"Ze worden gemist": duidelijke oproep aan Van Aert en Van der Poel

21/05
"Dat zijn duidelijke signalen": Philippe Gilbert stelt zich ernstige vragen bij Jonas Vingegaard

"Dat zijn duidelijke signalen": Philippe Gilbert stelt zich ernstige vragen bij Jonas Vingegaard

20/05
Knoop moet nog doorgehakt worden: Soudal Quick-Step heeft twee keuzes met Tim Merlier

Knoop moet nog doorgehakt worden: Soudal Quick-Step heeft twee keuzes met Tim Merlier

20/05
Visma-Lease a Bike snoert critici de mond over mindere tijdrit van Jonas Vingegaard

Visma-Lease a Bike snoert critici de mond over mindere tijdrit van Jonas Vingegaard

20/05
🎥 Van Eetvelt valt stevig in de Giro, Wellens komt met eerste update over blessures

🎥 Van Eetvelt valt stevig in de Giro, Wellens komt met eerste update over blessures

20/05
🎥 "Deed gewoon alles verkeerd": tactische blunders in de Giro roepen veel vragen op

🎥 "Deed gewoon alles verkeerd": tactische blunders in de Giro roepen veel vragen op

20/05
LIVE GIRO: Hattrick compleet voor Narvaez, Van Eetvelt ziet kansen in rook opgaan

LIVE GIRO: Hattrick compleet voor Narvaez, Van Eetvelt ziet kansen in rook opgaan

20/05
"Vreselijk": Jonas Vingegaard houdt zich niet in na slechte tijdrit in de Giro

"Vreselijk": Jonas Vingegaard houdt zich niet in na slechte tijdrit in de Giro

20/05
Meer aan de hand bij Vingegaard en Visma-Lease a Bike? Zonneveld ziet groot verschil met Pogacar

Meer aan de hand bij Vingegaard en Visma-Lease a Bike? Zonneveld ziet groot verschil met Pogacar

20/05
Ploegdokter Soudal Quick-Step steunde Tom Boonen altijd: "Heb dat nooit begrepen"

Ploegdokter Soudal Quick-Step steunde Tom Boonen altijd: "Heb dat nooit begrepen"

20/05
Thomas vreest het ergste voor Vingegaard, Dumoulin kritisch over verrassende keuze in tijdrit

Thomas vreest het ergste voor Vingegaard, Dumoulin kritisch over verrassende keuze in tijdrit

20/05

Meer nieuws

Populairste artikels

Jonas Vingegaard Rasmussen Remco Evenepoel Wout Van Aert Geraint Thomas Mathieu Van Der Poel Tadej Pogacar Van Eetvelt Lennert Filippo Ganna Enric Mas Nicolau Tom Boonen Bart Wellens Arnaud De Lie Oliver Naesen Toon Aerts Philippe Gilbert Filippo Zana Thijs Zonneveld Alberto Contador Velasco Arthur Van Dongen Karsten Kroon

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Speciale opdracht voor Campenaerts en co: Vingegaard moet de bergtrui kwijt geraken Hankie Hankie over Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon Hankie Hankie over Vingegaard hervat rivaliteit met Pogacar en waarschuwt ferm: "Het is mijn beurt om de Tour te winnen" Frank Houter Frank Houter over Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert is klaar en duidelijk Hankie Hankie over Van Aert schittert, maar ook teleurstellende Belg doet verrassend genoeg een goede zaak Hankie Hankie over Van Aert heeft onvoorstelbaar veel kracht overgehouden: verbazingwekkende waarden doen iedereen omver vallen Dirk De Groot Dirk De Groot over Geen eerlijke strijd tegen Van Aert? Ploegmaat onthult pech bij Pogacar in de sprint de_mettes de_mettes over Roodhooft haalt uit naar andere ploeg bij pech Van der Poel én steekt ook hand in eigen boezem Hankie Hankie over Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen Hankie Hankie over Geen revanche, maar misschien vooral geluk bij een ongeluk voor Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved