Dan toch ziek? Visma-Lease a Bike en Vingegaard moeten iets toegeven

Jonas Vingegaard is tijdens de Giro enkele dagen lichtjes ziek geweest. Dat hebben de Deense kopman en zijn ploeg Visma-Lease a Bike toegegeven.

Jonas Vingegaard reed geen goede tijdrit in de Giro, daags na de tweede rustdag. De Deen werd pas dertiende op drie minuten van Filippo Ganna en was ook niet de beste renner van de favorieten voor het klassement.

Er waren speculaties over mogelijke ziekte van Vingegaard. Bij zijn ploeg Visma-Lease a Bike waren er meerdere renners die zich niet helemaal top voelden en ook Vingegaard was daar dus bij.

Vingegaard voelde zich niet helemaal top

"Sommige jongens hadden wat hoestbuien en een kriebel in hun keel, maar alles lijkt nu weer in orde", zei ploegleider Jesper Mørkøv bij Eurosport. "Jonas was er ook een van, maar alles lijkt in orde te zijn."

Ook Vingegaard voelde zich dus wat ziekjes. "Wij hebben er ook een beetje last van gehad, maar het is al beter. Het was dus niet ernstig en niets dat ons heeft tegenhouden."

"Ik heb er zelf ook last gehad, maar dat was al op de dag voor de rustdag. Het ligt dus al achter me en ik voel me nu voel beter." Vingegaard is zeker niet de enige die tijdens de Giro ziek voelde of helemaal ziek is geworden.



Nog zieken in de Giro

Zo kampten Giulio Pellizzari en Jai Hindley, de kopmannen van Red Bull-BORA-hansgrohe, voor de tweede rustdag met maagklachten. De Noren Martin Tjøtta als Erlend Blikra (Uno-X Mobility) en de Nederlander Sjoerd Bax (Pinarello-Q36.5) verlieten de Giro zelfs door ziekte.