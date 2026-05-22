Jurgen Foré kijkt z'n ogen uit in de Giro: "Fenomenaal!"

Ook Jurgen Foré is een aandachtig toeschouwer tijdens de Giro. De CEO van Soudal-Quick Step reisde ondertussen af naar Italië en maakt er de voorlopige balans op. Daarbij spaart hij zijn lof niet voor Paul Magnier.

Magnier mocht in deze Giro al twee keer vieren. Hij was de beste in de openingsrit van Nessebar naar Burgas. Daarna schoot hij ook raak in de derde rit van Plovdiv naar Sofia. Jurgen Foré is tevreden met wat zijn ploeg en Magnier al lieten zien.

Magnier is nog altijd maar 22 jaar

"Ik zie een ploeg die ik wil zien, een team dat samenwerkt, vecht en opportuniteiten verzilvert", vertelt hij bij Sporza. "Je mag niet vergeten dat hij nog altijd maar 22 jaar is. Het aantal zeges dat hij op die leeftijd al geboekt heeft, is fenomenaal tegenover renners met wie je hem moet vergelijken."

Het plannetje van Soudal-Quick Step met Magnier pakt dus goed uit. Dat ziet ook Foré. "Paul is een groot talent dat hard werkt. In het voorjaar had hij pech en betaalde hij leergeld, maar in de winter hadden we er al voor gekozen om hem hier met ervaren en rustige jongens te omringen. Dat komt nu tot uiting."

Geen domme dingen doen

Magnier leidt in het puntenklassement, maar Foré blijft daar rustig onder. "Hij geniet er heel hard van, maar op zijn leeftijd gaan we daar geen domme dingen voor doen. De focus ligt op ritwinst, de rest komt dan vanzelf."

Magnier lijkt zo grote stappen te zetten deze Giro. Vorig seizoen reed hij de La Corsa voor het eerst. Het was zijn eerste grote ronde en hij ging er toch vooral heen om te leren. Zijn beste resultaat was toen een derde plaats. In deze editie wordt de lat hoger gelegd, mét succes.





130 punten

Voorlopig gaat de Fransman uitstekend om met de verwachtingen. Hij houdt zich moeiteloos staande tegen andere topsprinters, zoals Jonathan Milan, en mag luidop dromen van de puntentrui. Op dit moment leidt hij in het puntenklassement met 130 punten. Dat zijn er elf meer dan Jhonatan Narváez, de voorlopige zegekoning van deze Giro. Jonathan Milan is derde met 76 punten.