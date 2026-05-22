Red Bull zou Evenepoel goed kunnen gebruiken in Giro: op allerlei manieren blijkt hoe bijzonder Remco is

Remco Evenepoel mag zich van Red Bull‑BORA‑Hansgrohe in alle luwte voorbereiden op de Tour de France. Nochtans had zijn ploeg hem in de Giro ook goed kunnen gebruiken.

De Tour blijft de grote ronde die de voorkeur van Evenepoel geniet, maar een Giro-deelname was geen utopie. Bij Soudal Quick-Step kwam Evenepoel twee keer aan de start van de Giro, in 2021 en 2023. Laten we ook niet vergeten dat de Giro aanvankelijk wel degelijk op tafel lag bij Red Bull, als alternatief voor een programma met de klassiekers.

De combinatie zou natuurlijk te zwaar geweest zijn. Als Evenepoel de Giro had moeten rijden, had hij de Ronde van Vlaanderen niet gereden en de Amstel Gold Race wellicht ook niet. In elk geval is een Giro zonder Evenepoel goed merkbaar wat Red Bull‑BORA‑Hansgrohe mist in die drie weken richting Rome. Daarvoor hoeft het zelfs niet eens naar de eigen ploeg te kijken.

Klein verzet bij Gall

Bij een concurrent als Felix Gall valt zijn stijl op de fiets op. Hij zet zijn benen ver naar buiten om zo een klein verzet rond te krijgen. Zolang het rendement er maar is, zal de Oostenrijker tevreden zijn. Dat is voorlopig het geval, want zo houdt hij Vingegaard min of meer binnen schot. Tijdens de tijdrit viel zijn stijl natuurlijk nog meer op.

Voor Gall telt hoe hij zijn kracht kan kwijtspelen. Het levert een positie op die helemaal niet aerodynamisch is. Stel je voor dat kort voor of kort na Gall in zo’n tijdrit ook Evenepoel zou starten, mister aerodynamica. Het vergelijken van de stijl van die twee renners zou dag en nacht zijn. Het had voor Red Bull mooi meegenomen geweest als Evenepoel kon tonen hoe de perfectie op het gebied van aerodynamica wordt nagestreefd.

Red Bull moet knokken voor podium

Dat is er nu niet bij. Dat is niet zo erg zolang de resultaten wel zijn zoals verhoopt. Dat is echter niet het geval. Hindley en Pellizzari staan na twaalf etappes respectievelijk zesde en negende; het wordt knokken voor een podiumplek. Bepaalde omstandigheden, die Red Bull zal inroepen als excuus, hebben tot die vaststelling geleid.



Lees ook... Succesformule van Soudal Quick-Step: Red Bull verklaart gewijzigde plannen Evenepoel›

Pellizzari klom nog verdienstelijk op de Blockhaus. Zijn mindere prestaties daarna wijt het team aan ziekte. Hindley verloor in rit 9 een half minuutje op Gall en haalde in de tijdrit niet eens de top twintig. De Australiër deed daarna uitschijnen dat hij zich ook niet lekker voelde en dat 'het is zoals het eruitzag'. Dat was niet bijster mooi.

Red Bull neemt lichte gok met Giro-kopmannen

Daar sta je dan als Red Bull: van een ploeg met die middelen mag verwacht worden dat een renner het podium haalt. Normaal zou de aanwezigheid van twee kopmannen moeten volstaan. Anders dreigt het helemaal een tactisch kluwen te worden. In de Tour zal Red Bull het doen met Evenepoel en Lipowitz. Alleen was het toch een lichte gok om met Pellizzari en Hindley te starten.

Pellizzari is nog erg jong en de eindzege van Hindley in 2022 was de enige keer dat hij het podium van een grote ronde haalde. Er een extra ervaren man als Martinez bij zetten, was een optie; zo kon de Colombiaan zeker geprikkeld worden. Een andere mogelijkheid was om volledig op Evenepoel te focussen voor de eindzege, maar hij mikt dus voluit op de Tour.