Victor Campenaerts ziet ex-ploegmaat schitteren in Giro: "Een old school Cancellara"

Lorenz Lomme, wielerjournalist
Ook Victor Campenaerts keek gisteren zijn ogen uit bij de zege van Alec Segaert. Een dag later is onze landgenoot van Visma-Lease a Bike nog steeds onder de indruk.

Segaert sprong in de slotfase weg uit het peloton en ging helemaal door tot aan de finish. Onze landgenoot van Team Bahrain Victorious hield nog net genoeg marge over op het aanstormende peloton. Hij zorgde zo voor de eerste Belgische ritzege in deze Giro en op wat voor een manier.

Campenaerts kon niet veel sneller

Ex-ploegmaat Victor Campenaerts deed een dag later zijn verhaal van de zege van Segaert. "We hadden geen intentie om Alec terug te pakken, maar wel om in de veilige zone te blijven", vertelde Campenaerts aan Sporza. "Veilig is vaak op kop en daar zaten we. Ik kon niet veel sneller dan dat", moet hij toegeven.

"We wisten ook wel dat Alec inmiddels geen bedreiging voor het klassement meer is. Voor ons maakte het dus niet veel uit. Het was een lastige finale en Alec was duidelijk de beste", is Campenaerts duidelijk. De twee reden twee jaar lang samen bij Lotto-Dstny. Campenaerts is dus uitstekend geplaatst om de kwaliteiten van Segaert te beoordelen.

Een old school Cancellara

"We hebben niet extreem veel koersen samen gereden. Ik heb hem wel prof zien worden. Zijn gestage progressie heeft hem gebracht tot wie hij nu is. Hij is een old school Cancellara die een pelotonssprint kan ontlopen. Dat weet iedereen ook ondertussen. Het moet zijn dat de sprintersploegen de benen niet meer hadden."

Voor Segaert was het de eerste zege in een grote ronde. Hij is zo aan een goed seizoen bezig, met eerder ook al winst in de GP de Denain. Daarbij vergeten we ook dat hij nog altijd maar 23 jaar oud is. De toekomst oogt zeer mooi voor onze landgenoot, die nog tot eind 2028 vastligt bij zijn huidige team. Dat wijst vanuit zijn ploeg op veel vertrouwen in onze landgenoot.

Koers LIVE: Toon Aerts en Jasper Stuyven nemen gigantische voorsprong met de kopgroep

