Zijn zege in de Giro kan de carrière van Alec Segaert in een stroomversnelling brengen

We raken maar niet uitgepraat over de geweldige overwinning van Alec Segaert in de Giro. Broer Löic praat over het succes in 12 rit van La Corsa Rosa.

Segaert schoot dit seizoen al raak in de GP de Denain, maar een rit in een grote ronde is toch iets anders. De manier waarop maakte het ook extra speciaal. Onze landgenoot viel aan op drie kilometer van de streep en hield daarna sterk stand tot aan de finish.

Segaert maakte de ideale move

Broer Loïc Segaert is aan de slag als performance coach bij Bahrain Victorious en laat bij WielerFlits zijn licht schijnen op de zege. "We hebben zo gedetailleerd mogelijk proberen te beschrijven aan de ploegleiders wat er zat aan te komen", klinkt het.

"En daarna maakt Alec ook gewoon de ideale move. Wij reden op het moment dat hij de aanval inzette net de teamparking binnen. Dus we hebben onze auto gewoon even aan de kant gezet om de laatste kilometers te kijken en hem te zien winnen."

Movistar maakte de koers hard

De omstandigheden speelden in het voordeel van Segaert. "Dat Movistar de koers zo hard heeft gemaakt, is wat Alec zijn kans op succes geeft", gaat Loïc Segaert verder. "Alle ploegmaats van de rappe mannen hebben heel hard moeten werken, waardoor er niet veel meer over waren om hem terug te halen in de finale."

Wat zijn de gevolgen van deze zege? "Ik denk dat het belangrijkste juist dat extra vertrouwen binnen de ploeg zal zijn", gaat hij verder. "Doordat je dat succesvol hebt kunnen afwerken, ga je in de toekomst waarschijnlijk nog veel vaker die kans krijgen. Dat je misschien, ondanks dat je met een rappe man zit, het toch nog mag proberen. Dit toont dat je een winnaar bent en geeft je meer vrijheden." Zijn carrière zou dus weleens in een stroomversnelling kunnen raken.





De roze trui verdedigen

Alec Segaert kan de rest van de Giro nu ontspannen tegemoet kijken. Met de roze trui van Afonso Eulalio heeft Bahran Victorious nog een mooi doel om voor te strijden. Al is de verwachting dat hij die morgen zal mogen inleveren in de bergen als Jonas Vingegaard er zin in heeft.