Tweede plaats in de Giro: Toon Aerts spreekt zelfvertrouwen uit

De snelste in de sprint, maar toch geen zege. Toon Aerts zag pas op 300 meter van de streep dat Alec Segaert voorop reed en moest tevreden zijn met een tweede plaats in de twaalfde etappe van de Giro.

Alec Segaert was op zo'n drie kilometer van de streep weggereden en pakte de ritzege, terwijl Aerts met gemengde gevoelens achterbleef. Blij voor Segaert, maar ook teleurgesteld om de gemiste kans op ritwinst.

Net niet voor Aerts in de Giro

Bij afwezigheid van De Lie en Menten, die allebei opgaven, is Aerts nu de vooruitgeschoven man bij Lotto-Intermarché in de sprint. "Als de échte spurtkanonnen er niet meer bij zijn, wil ik wedijveren met de andere snelle mannen", zegt hij bij Sporza.

Voor Aerts is het ook het bewijs dat hij echt een stevige sprint in zijn benen heeft. In het veldrijden toonde hij dat enkele keren, zo klopte hij op het Europees kampioenschap Thibau Nys in de sprint in Middelkerke.

Dat Aerts het nu ook op de weg kan tonen, is voor hem een mooie bevestiging. "Dat vertrouwen kan ik nu meenemen." Voor zijn ploeg Lotto-Intermarché was een ritzege van Aerts ook een stevige boost van vertrouwen geweest.





Helft van Lotto-Intermarché gaf al op, kan Aerts voor vreugde zorgen?

De Belgische ploeg is al gehalveerd en heeft nog maar vier van zijn acht renners in de Giro. Naast De Lie en Menten moesten ook Giddings en Van Eetvelt al opgeven. Vooral de opgave van Van Eetvelt was pijnlijk voor de ploeg.

De kopman van Lotto-Intermarché had een uitstekende vorm te pakken, maar kon niet meer verder door een gebroken middelvinger. En dus wordt er nu naar Aerts gekeken om nog voor resultaten te zorgen en dat was dus bijna gelukt ook.