Koers LIVE: Onmiddellijk pech voor De Lie bij rentree, met De Bondt kiest andere Belg voor de aanval

Denk niet dat met het einde van de Giro een koersloze periode begint. De rentree van Arnaud De Lie staat op het programma in de Tour de Wallonie. Overigens is er nog altijd een Giro aan de gang, namelijk de Giro d'Italia Women.

Deze namiddag is het mannenpeloton begonnen aan de Ronde van Wallonië, door te vertrekken in startplaats Manage. Er moet 180 kilometer gereden worden tot aan de aankomst in Lobbes. Het parcours schotelt de renners toch 2286 hoogtemeters voor. Dat betekent dat er meteen veel korte, stevige klimmetjes zullen aankomen.

Wie in een korte rittenkoers als de Ronde van Wallonië voor het klassement wil gaan, kan zich eigenlijk niet permitteren om deze afspraak te missen. Onmiddellijk een belangrijke aankomst dus en het is maar te hopen dat Arnaud De Lie er zijn kansen volledig kan verdedigen. Het is in elk geval geen etappe zonder pech voor hem geworden.

Fietsprobleem voor De Lie op grote afstand van de finish

Dat kunnen we nu al stellen. Het is de eerste koersdag van De Lie sinds zijn opgave in de vierde etappe van de Giro. De renner van Lotto Intermarché was ziek aan de Giro begonnen, na zijn overwinning in de Famenne Ardenne Classic. In de eerste rit van de Ronde van Wallonië had De Lie een probleem aan zijn fiets. De finish lag wel nog ver.

Ondertussen laten enkele andere Belgische renners de kans niet onbenut om in de aanval te gaan. Het is geen verrassing dat Dries De Bondt van Jayco AlUla deze optie verkiest: hij is een aanvaller pur sang. Jarno Bellens van de ploeg van Sven Nys is met hem meegesprongen. Ook de Colombiaan Samuel Florez ging mee in de vlucht.





Ritzege en leiderstrui op het spel in Wallonië

Laten we duimen voor een spannende strijd tussen de aanvallers en de groep der favorieten in de omgeving van Lobbes, een gemeente aan de Samber. En vooral een eerlijke strijd is zeer aangewezen. Het gaat immers niet alleen om de ritzege maar ook om de eerste leiderstrui in deze rittenkoers.