"De beste persoon in de wereld": hoe Wout van Aert op handen gedragen wordt bij Visma-Lease a Bike

Lorenz Lomme, wielerjournalist
| Reageer
"De beste persoon in de wereld": hoe Wout van Aert op handen gedragen wordt bij Visma-Lease a Bike
Foto: © photonews

Voeg Wielerkrant toe als voorkeursbron op Google!

2026 was tot nu toe een onvergetelijk jaar voor Wout van Aert en iedereen die onze landgenoot een warm hart toedraagt. De ster van Visma-Lease a Bike won zijn allereerste kassei in Parijs-Roubaix. Ploegmaat Owain Doull ziet in Van Aert de perfecte leider.

Van Aert kende de afgelopen jaren de nodige pech en dat is waarschijnlijk nog een understatement. Een nieuwe domper kwam er in de Zilvermeercross in Mol op 2 januari. Daar liep hij een breuk op in de enkel en zag hij zijn seizoensstart noodgedwongen opschuiven.

Lekke band in Le Samyn

Van Aert zou zijn seizoen normaal gezien van start trappen in de Omloop Het Nieuwsblad, maar ziekte gooide roet in het eten. Het werd dan maar Le Samyn. Daar kreeg hij in het slot af te rekenen met een lekke band en kon hij zijn kansen voor de zege dus niet ten volle verdedigen.

Hij werd daarna tiende in Strade Bianche, derde in Milaan-Sanremo, tweede in de Dwars door Vlaanderen en vierde in de Ronde van Vlaanderen. Hoopgevende uitslagen die de basis legden voor mogelijk de mooiste en meest symbolische zege uit de carrière van Van Aert: zijn overwinning in Parijs-Roubaix.

Van Aert klopt de onoverwinnelijke Pogacar

Een beresterke Van Aert reed samen met Tadej Pogacar naar de piste van Roubaix. Daar klopte hij de Sloveen, die iedereen ongenaakbaar achtte. De vreugdebeelden van een emotionele Van Aert met vrouw en kinderen gingen de wereld rond. Ook zijn ouders waren in de zevende hemel.

Owain Doull, ploegmaat bij Visma-Lease a Bike, blikte bij de podcast Wattss Occurring nog eens terug op de zege in Roubaix van Van Aert. Hij strooit daarbij met lof voor zijn kopman.

Lees ook... Ze scharen zich er allebei volledig achter: Wout van Aert en Sarah tonen hun hart voor het goede doel

Doull vindt Van Aert de perfecte leider

"De beste persoon in de wereld", wordt Doull geciteerd door In de Leiderstrui. "Ik zei al tegen hem nadat hij Roubaix won, dat ik denk ik nog nooit zo blij was geweest dat iemand die ik zo kort kende, een zo grote wedstrijd had gewonnen. Hij is echt alles wat je wil van een leider."

Van Aert komt over als een bescheiden persoon. Doull bevestigt dat alleen maar. "Hij is nederig, aardig, betrekt iedereen erbij, waardeert echt wat het hele team voor hem doet", vertelt hij. "Hij heeft ook een gigantische werkethiek. Hij geeft gewoon niet op... echt een ideale leider."

Geliefd, op en naast de fiets

Van Aert bekoort het internationale publiek. Zijn zege werd in België en in het buitenland uitbundig gevierd. Maar ook zijn ploegmaats dragen hem op handen. Niet alleen door zijn prestaties op de fiets, maar ook door wie hij is ernaast. De woorden van Doull bevestigen dat nog maar eens.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Wout Van Aert

Meer nieuws

Ze scharen zich er allebei volledig achter: Wout van Aert en Sarah tonen hun hart voor het goede doel

Ze scharen zich er allebei volledig achter: Wout van Aert en Sarah tonen hun hart voor het goede doel

13:20
Evenepoel-Lipowitz: waarom het kopmanschap pas in de laatste Tourweek duidelijk zou kunnen worden

Evenepoel-Lipowitz: waarom het kopmanschap pas in de laatste Tourweek duidelijk zou kunnen worden

16:53
Waarom Jonas Vingegaard dit jaar volop mag dromen van de dubbel Giro-Tour

Waarom Jonas Vingegaard dit jaar volop mag dromen van de dubbel Giro-Tour

16:25
Tom Dumoulin is hard voor voormalige Europese kampioen: "Hij komt echt niet meer vooruit"

Tom Dumoulin is hard voor voormalige Europese kampioen: "Hij komt echt niet meer vooruit"

15:56
'Lotto-Intermarché schakelt: dit moet de opvolger worden van Arnaud De Lie'

'Lotto-Intermarché schakelt: dit moet de opvolger worden van Arnaud De Lie'

14:52
'Alpecin-Premier Tech ziet een grote naam de deur dichttrekken'

'Alpecin-Premier Tech ziet een grote naam de deur dichttrekken'

14:30
De sleutelbeenbreuk ligt achter hem: Van Aert blijft op bekend gezicht rekenen aan zijn zijde

De sleutelbeenbreuk ligt achter hem: Van Aert blijft op bekend gezicht rekenen aan zijn zijde

10:20
'Na zijn geweldige Giro hakt Jhonatan Narváez een belangrijke toekomstknoop door'

'Na zijn geweldige Giro hakt Jhonatan Narváez een belangrijke toekomstknoop door'

13:44
📷 Nieuwe look Van der Poel gaat vlot over de tongen: Mathieu krijgt heel veel lof Naast de fiets

📷 Nieuwe look Van der Poel gaat vlot over de tongen: Mathieu krijgt heel veel lof

12:20
Komt hij nog één keer? Sowieso een emotioneel afscheid voor Remco en zijn fans

Komt hij nog één keer? Sowieso een emotioneel afscheid voor Remco en zijn fans

11:20
Bakelants door Van Aert achtergebleven met heel dure rekening: "Dat is nog eens een maat, Wout van Aert!"

Bakelants door Van Aert achtergebleven met heel dure rekening: "Dat is nog eens een maat, Wout van Aert!"

07:50
Goed nieuws voor Van der Poel en Evenepoel, maar dat betekent slecht nieuws voor Van Aert

Goed nieuws voor Van der Poel en Evenepoel, maar dat betekent slecht nieuws voor Van Aert

09:20
'Meer details bekend: dit is de nieuwe trainer van Evenepoel'

'Meer details bekend: dit is de nieuwe trainer van Evenepoel'

08:20
OFFICIEEL: Ambitieuze plannen Niermann bevestigd en Evenepoel ziet hierdoor zijn trainer vertrekken

OFFICIEEL: Ambitieuze plannen Niermann bevestigd en Evenepoel ziet hierdoor zijn trainer vertrekken

07:20
Rex is letterlijk een bekend gezicht: “Iemand had zelfs een t-shirt met mijn pain face”

Rex is letterlijk een bekend gezicht: “Iemand had zelfs een t-shirt met mijn pain face”

07:00
Iedereen ergert zich eraan, maar het werkt: waarom sommige toppers nooit op kop rijden

Iedereen ergert zich eraan, maar het werkt: waarom sommige toppers nooit op kop rijden

20:30
🎥 Arnaud De Lie grijpt naast ritzege in Ronde van Wallonië, andere Belg knap tweede

🎥 Arnaud De Lie grijpt naast ritzege in Ronde van Wallonië, andere Belg knap tweede

19:23
Lotto-Intermarché pakt de winst in Gullegem Koerse

Lotto-Intermarché pakt de winst in Gullegem Koerse

18:12
🎥 Nederlandse dubbelslag in Giro voor vrouwen, knappe Belgische prestatie

🎥 Nederlandse dubbelslag in Giro voor vrouwen, knappe Belgische prestatie

02/06
Rolex, bbq of koffiemachine nodig? Wellens zegt wat hij vindt van wielertraditie

Rolex, bbq of koffiemachine nodig? Wellens zegt wat hij vindt van wielertraditie

02/06
🎥 Victor Campenaerts haalt heerlijke quote uit film boven na Giro-succes

🎥 Victor Campenaerts haalt heerlijke quote uit film boven na Giro-succes

02/06
Bekende wielrenner overleden na aanrijding

Bekende wielrenner overleden na aanrijding

02/06
“Ik dacht aan stoppen”: nieuwe Belgische kampioen doet onthutsende verhaal

“Ik dacht aan stoppen”: nieuwe Belgische kampioen doet onthutsende verhaal

02/06
Visma Lease a Bike bevestigt vertrek van Grischa Niermann

Visma Lease a Bike bevestigt vertrek van Grischa Niermann

02/06
Dit is de reden waarom zoveel wielertoppers in Andorra wonen

Dit is de reden waarom zoveel wielertoppers in Andorra wonen

02/06
🎥 Agressief gedrag na valpartij tijdens Giro Donne bestraft

🎥 Agressief gedrag na valpartij tijdens Giro Donne bestraft

02/06
Uitgerekend door ploegmaat Lipowitz onthuld? Nieuwe machine lijkt op komst voor Evenepoel

Uitgerekend door ploegmaat Lipowitz onthuld? Nieuwe machine lijkt op komst voor Evenepoel

02/06
Dirk Demol spreekt klare taal: thuismatch voor Soudal Quick-Step

Dirk Demol spreekt klare taal: thuismatch voor Soudal Quick-Step

02/06
Verrassing van formaat: Wiebes keert na diskwalificatie terug naar Italië

Verrassing van formaat: Wiebes keert na diskwalificatie terug naar Italië

02/06
Kassa kassa: Visma kan geld laten rollen, Van Aert & co moeten serieus aan de bak om beter te doen

Kassa kassa: Visma kan geld laten rollen, Van Aert & co moeten serieus aan de bak om beter te doen

02/06
'Lidl-Trek haalt slag thuis en troeft andere ploeg af, nummer 2 van de Giro wordt ploegmaat van Jordi Meeus'

'Lidl-Trek haalt slag thuis en troeft andere ploeg af, nummer 2 van de Giro wordt ploegmaat van Jordi Meeus'

01/06
Koers LIVE: Meeus reageert op zijn overwinning en De Lie op zijn drie(!) lekke banden

Koers LIVE: Meeus reageert op zijn overwinning en De Lie op zijn drie(!) lekke banden

01/06
Na harde kritiek op UCI: Beyen, Boonen en Bakelants laten ander geluid horen, argument ploeg Wiebes klopt niet

Na harde kritiek op UCI: Beyen, Boonen en Bakelants laten ander geluid horen, argument ploeg Wiebes klopt niet

01/06
POLL: Stuyven, Evenepoel, Visma-sensatie of nog iemand anders: wie is nu de beste aankoop van het jaar?

POLL: Stuyven, Evenepoel, Visma-sensatie of nog iemand anders: wie is nu de beste aankoop van het jaar?

01/06
Van Aert wordt nog extra geprikkeld en geïnspireerd voor de Tour de France

Van Aert wordt nog extra geprikkeld en geïnspireerd voor de Tour de France

01/06
Niet alles loopt op wieltjes bij Visma-Lease a Bike: plots problemen bij sleutelpion

Niet alles loopt op wieltjes bij Visma-Lease a Bike: plots problemen bij sleutelpion

01/06

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Jonas Vingegaard Rasmussen Wout Van Aert Lorena Wiebes Tadej Pogacar Jasper Stuyven Mathieu Van Der Poel Daan Soete Arnaud De Lie Grischa Niermann Karsten Kroon Dany Lorang Matteo Jorgenson Benoît Cosnefroy Thibau Nys Tim Heemskerk Dorian Godon Kaden Groves Dylan Groenewegen Juan Sebastian Molano Benavides

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over "Middelvinger naar Pogacar": Vingegaard met mentaal voordeel naar de Tour? Hankie Hankie over Bakelants ziet in tactiek Vingegaard ook een signaal richting Evenepoel: "Dat wordt niet evident" Hankie Hankie over Soudal Quick-Step en UAE maken zich niet populair: "De rest is er slachtoffer van" Hankie Hankie over En plots geeft Philippe Gilbert Jonas Vingegaard een flinke veeg uit de pan Hankie Hankie over Campenaerts is nu ook waarzegger in de Giro: "Moeten we ons maximaal bewust van zijn" Hankie Hankie over Speciale opdracht voor Campenaerts en co: Vingegaard moet de bergtrui kwijt geraken Hankie Hankie over Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon Hankie Hankie over Vingegaard hervat rivaliteit met Pogacar en waarschuwt ferm: "Het is mijn beurt om de Tour te winnen" Frank Houter Frank Houter over Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert is klaar en duidelijk Hankie Hankie over Van Aert schittert, maar ook teleurstellende Belg doet verrassend genoeg een goede zaak Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved