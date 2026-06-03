"De beste persoon in de wereld": hoe Wout van Aert op handen gedragen wordt bij Visma-Lease a Bike

2026 was tot nu toe een onvergetelijk jaar voor Wout van Aert en iedereen die onze landgenoot een warm hart toedraagt. De ster van Visma-Lease a Bike won zijn allereerste kassei in Parijs-Roubaix. Ploegmaat Owain Doull ziet in Van Aert de perfecte leider.

Van Aert kende de afgelopen jaren de nodige pech en dat is waarschijnlijk nog een understatement. Een nieuwe domper kwam er in de Zilvermeercross in Mol op 2 januari. Daar liep hij een breuk op in de enkel en zag hij zijn seizoensstart noodgedwongen opschuiven.

Lekke band in Le Samyn

Van Aert zou zijn seizoen normaal gezien van start trappen in de Omloop Het Nieuwsblad, maar ziekte gooide roet in het eten. Het werd dan maar Le Samyn. Daar kreeg hij in het slot af te rekenen met een lekke band en kon hij zijn kansen voor de zege dus niet ten volle verdedigen.

Hij werd daarna tiende in Strade Bianche, derde in Milaan-Sanremo, tweede in de Dwars door Vlaanderen en vierde in de Ronde van Vlaanderen. Hoopgevende uitslagen die de basis legden voor mogelijk de mooiste en meest symbolische zege uit de carrière van Van Aert: zijn overwinning in Parijs-Roubaix.

Van Aert klopt de onoverwinnelijke Pogacar

Een beresterke Van Aert reed samen met Tadej Pogacar naar de piste van Roubaix. Daar klopte hij de Sloveen, die iedereen ongenaakbaar achtte. De vreugdebeelden van een emotionele Van Aert met vrouw en kinderen gingen de wereld rond. Ook zijn ouders waren in de zevende hemel.

Owain Doull, ploegmaat bij Visma-Lease a Bike, blikte bij de podcast Wattss Occurring nog eens terug op de zege in Roubaix van Van Aert. Hij strooit daarbij met lof voor zijn kopman.



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Doull vindt Van Aert de perfecte leider

"De beste persoon in de wereld", wordt Doull geciteerd door In de Leiderstrui. "Ik zei al tegen hem nadat hij Roubaix won, dat ik denk ik nog nooit zo blij was geweest dat iemand die ik zo kort kende, een zo grote wedstrijd had gewonnen. Hij is echt alles wat je wil van een leider."

Van Aert komt over als een bescheiden persoon. Doull bevestigt dat alleen maar. "Hij is nederig, aardig, betrekt iedereen erbij, waardeert echt wat het hele team voor hem doet", vertelt hij. "Hij heeft ook een gigantische werkethiek. Hij geeft gewoon niet op... echt een ideale leider."

Geliefd, op en naast de fiets

Van Aert bekoort het internationale publiek. Zijn zege werd in België en in het buitenland uitbundig gevierd. Maar ook zijn ploegmaats dragen hem op handen. Niet alleen door zijn prestaties op de fiets, maar ook door wie hij is ernaast. De woorden van Doull bevestigen dat nog maar eens.