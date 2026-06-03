Evenepoel-Lipowitz: waarom het kopmanschap pas in de laatste Tourweek duidelijk zou kunnen worden

Red Bull-BORA-hansgrohe zal dit jaar met grote ambities naar de Tour trekken. De Duitse formatie beschikt met Remco Evenepoel en Florian Lipowitz over twee potentiële podiumkandidaten. De Duitser sprak met Eurosport over de Tour en had het daarbij ook over medekopman Evenepoel.

Lipowitz werd vorig jaar derde in de Tour en mag dus zeker opnieuw dromen van een goed eindresultaat. Evenepoel deed hetzelfde, maar dan in 2024. In 2026 moeten ze samen schitteren in La Grande Boucle.

Lipowitz wil de druk verdelen

Eén uitgesproken kopman is er niet. Beide renners schikken zich in die rol. Het koersverloop zal moeten uitwijzen wie uiteindelijk de meest vooruitgeschoven pion zal worden bij Red Bull-BORA-hansgrohe. Lipowitz denkt niet dat twee kopmannen een nadeel is. Integendeel.

"Ik probeer mezelf niet al te veel druk op te leggen, daarom is het ook heel goed dat we met twee kopmannen naar de Tour gaan", vertelt de Duitser aan Eurosport. "Zo kunnen we de druk verdelen en daar voordeel uit halen."

De laatste week wordt loodzwaar

De Tour start met een ploegentijdrit in de Spaanse stad Barcelona. Evenepoel en zijn team mikken daar voluit op de zege. Onze landgenoot droomt van de leiderstrui op de eerste dag, maar Lipowitz beseft dat de Tour lang is.

"De laatste week van de Tour wordt erg zwaar, tot dan mag je geen conclusies trekken", benadrukt hij. Voormalig Duits wielrenner Rolf Aldag verklaarde bij het bovengenoemde medium dat Lipowitz de kopman zal zijn als het echt bergop zal gaan. Lipowitz waagt zich niet aan forse uitspraken.



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Remco is zeer sterk

"Remco is een zeer sterke wielrenner, een van de beste van dit moment", zegt hij over onze landgenoot. "Hij heeft de Vuelta al gewonnen. Hij werd derde in de Tour, dus kan hij ook drie weken en lange beklimmingen rijden. Ik hoop dat we beiden van elkaar kunnen profiteren en zo meer troeven in handen hebben."

De start op 4 juni in Barcelona staat alvast met rood aangekruist bij Red Bull-BORA-hansgrohe. Als ze daar meteen het geel pakken, zouden de twee kopmannen meteen vleugels kunnen krijgen. Precies zoals het beroemde energiedrankje voorschrijft. Om daarna te knallen in de zware slotweek.