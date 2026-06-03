Goed nieuws voor Van der Poel en Evenepoel, maar dat betekent slecht nieuws voor Van Aert

Mathieu van der Poel en Remco Evenepoel kunnen met behoorlijk grote tevredenheid kijken naar de nieuwe UCI-ranglijst die dinsdag gepubliceerd werd. Ze hebben allebei een lichte winst geboekt.

Het is altijd mooi meegenomen voor renners om te stijgen op de UCI-ranglijst, ook wanneer ze zelf geen wedstrijden rijden. Je weet immers nooit hoe het gaat: directe concurrenten kunnen profiteren van jouw afwezigheid in de koersen. Dat is in het geval van Evenepoel en Van der Poel dus niet echt gebeurd, zo lijkt het.

Evenepoel is opnieuw voorbij Isaac del Toro gesprongen naar de derde plaats. Het hielp dat de Mexicaan door de naweeën van een blessure niet in actie kwam. Dat zal binnenkort wel het geval zijn in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. In elk geval wint Evenepoel de strijd om de derde plek: hij heeft 5717,86 punten: bijna 1000 meer dan Del Toro.

Van der Poel niet afgestraft

Iets verderop in de ranglijst is er ook winst voor Van der Poel, die van positie negen naar plek acht gaat. Ook Van der Poel hield de voorbije weken vooral trainingsritme aan en is hiervoor niet afgestraft. Hij heeft 3333 punten achter zijn naam. Zo houdt hij De Lie, Lipowitz en Philipsen achter zich, die eveneens een plaatsje winst boeken.

Voor Philipsen is het net niet genoeg om in de top tien te komen. De winst die al deze renners boeken, is te danken aan de tuimeling van Wout van Aert. Die verliest vier plaatsen en zakt van de achtste naar de twaalfde plek. Dat is ergens logisch: Van Aert bleef dit jaar weg uit de Giro, maar behaalde daar vorig seizoen nog een ritzege.

Vingegaard reduceert achterstand op Pogacar

Lees ook... 📷 Nieuwe look Van der Poel gaat vlot over de tongen: Mathieu krijgt heel veel lof›

De grote overwinnaars op de nieuwe UCI-ranking zijn andere renners. Felix Gall komt met dertien plaatsen winst net de top vijf binnen. Jonas Vingegaard blijft tweede achter Tadej Pogacar, maar heeft wel een groot deel van zijn achterstand in punten kunnen goedmaken.