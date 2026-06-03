Groupama-FDJ United pakt uit met belangrijke contractverlenging

Lorenz Lomme, wielerjournalist
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Groupama-FDJ United pakt uit met belangrijke contractverlenging
Foto: © photonews

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De samenwerking tussen Romain Grégoire en Groupama-FDJ United zal nog even verder duren. De Franse formatie maakt op X bekend dat de renner zijn contract verlengd heeft tot eind 2028.

Romain Grégoire rijdt al sinds 2023 voor de WorldTour-ploeg van Groupama-FDJ United, maar zal daar nu dus nog twee jaar bijdoen. Daar spreekt vertrouwen uit van beide partijen.

Faune Drome Classic

Grégoire reed dit seizoen al enkele knappe resultaten bijeen. Zo won hij de Faune Drome Classic voor Matteo Jorgensen en Lenny Martinez en werd hij vierde in Strade Bianche.

Verder behaalde hij vierde plaatsen in de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race, een negende plek in de Waalse Pijl en een zevende plaats in Luik-Bastenaken-Luik. Daarvoor wordt hij nu dus beloond met een contractverlenging.

Mooi palmares

Op het palmares van Grégoire staan nog enkele mooie resultaten. Zo won hij vorig jaar onder meer de Faun-Ardèche Classic, de Tour of Britain (een etappe en het eindklassement) en een rit in de Ronde van Zwitserland.

Met zijn 23 lentes is Grégoire een van de vele goede, jonge Fransen die het peloton momenteel rijk is. Bij Groupama-FDJ United lanceerde hij zich op het hoogste niveau en mag hij nu verder groeien.

Tour de France

Grégoire trekt binnenkort naar de Tour de France. Daar wil hij zich tonen voor eigen volk en meedingen om ritzeges. Een overwinning in een grote ronde zou zijn carrière naar een hoger niveau kunnen tillen.

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