📷 Nieuwe look Van der Poel gaat vlot over de tongen: Mathieu krijgt heel veel lof

Mathieu van der Poel heeft weer eens een nieuwe look. Het moet gezegd: die valt enorm in de smaak en levert hem veel lof op. Iedereen heeft snel gezien wat er zo anders is aan Mathieu, na een online post van vriendin Roxanne.

Bij wielersterren als Mathieu van der Poel wordt niet alleen gesproken over prestaties op de fiets, maar is er ook oog voor randzaken, die soms uitgebreid worden besproken. Het kapsel van Van der Poel was bijvoorbeeld al eerder een populair gespreksonderwerp. Tijdens de winter laat hij zijn haar meestal groeien, met een nektapijtje tot gevolg.

Deze keer valt hij op met een andere look. Zijn vriendin Roxanne Bertels heeft een reeks foto's geplaatst op haar Instagrampagina van de afgelopen weken. De eerste foto is meteen opvallend. Er valt direct iets op bij Mathieu, los van de glimlach die hij en Roxanne tonen. Hij draagt een pet, maar opvallend is dat Mathieu een baardje heeft laten staan.

Baardje Van der Poel valt in de smaak

Daar komen meteen reacties op van andere Instagramgebruikers. "Je ziet er geweldig uit met een baard. Laat nu ook een snor groeien," is het advies dat Mathieu meekrijgt. "Ziet er top uit met baardje," is een andere voor zich sprekende reactie. "Wat zien jullie er mooi uit na al die behaarde toestanden," is ook een woordspeling die voorkomt in de comments.

Een zekere Magali vindt dat de stoppelbaard Mathieu goed staat, en Chris richtte zich rechtstreeks tot Roxanne: "Prachtig, die sexy stubble. Prikte hij niet, Roxanne?" Kortom: alleen maar positieve reacties. Die zijn er overigens ook voor Roxanne en Mathieu, die hartjes uitwisselen, als koppel. Verschillende mensen merken op dat ze stralen.



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Weken met variatie voor Mathieu en Roxanne

De afgelopen weken hebben duidelijk verschillende activiteiten met zich meegebracht, met naast sportieve inspanningen ook tijd voor koffie, gebak en wandelen met de hond. Mathieu en Roxanne hebben het duidelijk goed naar hun zin.