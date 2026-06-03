Tim Rex: de knecht die bij zijn eerste Giro meteen de wereld rond ging

Lorenz Lomme, wielerjournalist
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Tim Rex: de knecht die bij zijn eerste Giro meteen de wereld rond ging

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Tim Rex (22) beleefde in de afgelopen Giro zijn debuut in een grote ronde. De Belg van Visma-Lease a Bike ging de wereld rond met zijn grimassen en blikt op de website van zijn ploeg tevreden terug op de drie weken in La Corsa Rosa.

Het zijn beelden die al snel viraal gingen: Tim Rex die in dienst van kopman Jonas Vingegaard klimmend pijnlijke grimassen vertoonde op het gelaat. Zelfs de mensen thuis konden de pijn tot in de woonkamer voelen.

Rex vond het een onvergetelijke Giro

Voor Rex werden het drie onvergetelijke weken. Hij ging niet alleen viraal, maar stond ook nog eens in het winnende kamp met de eindzege van Jonas Vingegaard. Op de website van Visma-Lease a Bike blikt onze landgenoot terug.

"Voor mij was het een Giro die ik mijn hele leven niet meer zal vergeten", vertelt Rex. "Ik vond het al heel speciaal dat ik mijn eerste grote ronde mocht rijden, maar dat het zó heeft uitgepakt, maakt het nog tien keer zo speciaal. Het heeft al mijn verwachtingen overtroffen."

Veel meer volgers

De Giro legde Rex geen windeieren. Hij zegt dat zijn volgersaantal op Instagram steeg van 4000 naar bijna 13.000 volgers. Hij kan het maar moeilijk geloven.

"Dat is echt bizar. Ik merkte dat mensen mij begonnen te herkennen en me T-Rex noemden. Mijn ‘pain face’ zal daar ongetwijfeld aan hebben bijgedragen", denkt hij.

Voor Visma-Lease a Bike was het een heel bijzondere Giro. Vingegaard won zijn eerste roze trui en pakte ook nog eens vijf ritoverwinningen. Voor Rex was de laatste dag toch het hoogtepunt.

Een onwerkelijk moment

"Toen we vervolgens Rome binnenreden met Jonas in het roze besef je: over twee uur hebben we de Giro gewonnen. Dat voelde wel onwerkelijk."

De Giro smaakt ongetwijfeld naar meer voor Rex. Met zijn 22 lentes ligt zijn carrière nog voor hem en kan hij nog heel wat grote rondes rijden. Met of zonder pain face, het lijkt hem niet te deren. Zijn volgersaantal kan er maar wel bij varen.

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