Waarom Jonas Vingegaard dit jaar volop mag dromen van de dubbel Giro-Tour

Lorenz Lomme, wielerjournalist
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Waarom Jonas Vingegaard dit jaar volop mag dromen van de dubbel Giro-Tour
Foto: © photonews

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Jonas Vingegaard zette zijn eerste Giro dominant naar zijn hand. De Deen van Visma-Lease a Bike was oppermachtig, won het eindklassement en ook nog eens vijf ritten. Volgens voormalig Tourwinnaar Bradley Wiggins zou Vingegaard weleens beter voorbereid dan ooit aan de start kunnen komen van de Tour.

Vingegaard kiest opnieuw voor een uitgekiende en beperkte opbouw richting de Tour. Hij kwam ter voorbereiding van de Giro enkel in actie in Parijs-Nice en de Ronde van Catalonië. Die aanpak leek te lonen in La Corsa Rosa, waar hij bergop oppermachtig was.

De beste Vingegaard van de afgelopen jaren

"Dit is de beste Jonas Vingegaard die we de afgelopen jaren hebben gezien sinds hij de Tour won", zegt Bradley Wiggins in de podcast The Move, geciteerd door In de Leiderstrui. 

De in Gent geboren Brit ziet hoe Vingegaard vooralsnog een vlekkeloos seizoen beleeft. De grote vraag is echter hoe hij in de Tour voor de dag zal komen tegen Tadej Pogacar. Die schreef de voorbije twee edities op zijn naam en aast op een vijfde Tourtriomf.

Het wielrennen is veranderd

Velen voeren aan dat de combinatie van de Giro en de Tour de France te zwaar is. Wie in Italië rijdt, verspeelt krachten die hij later zal missen in La Grande Boucle. Dat zou Vingegaard dus zuur kunnen opbreken, maar Wiggings denkt er zo het zijne van.

"Ik denk dat de sport nu zo veranderd is, dat de dagen dat de dubbel Giro - Tour te moeilijk en onmogelijk was om te doen, voorbij zijn", vertelt hij. "Ik denk dat door de manier waarop jongens nu racen en de manier waarop jongens herstellen, het nu een andere sport is."

In de voetsporen van Pogacar?

De koers is inderdaad enorm geëvolueerd, terwijl de renners beter herstellen dan ooit. Vingegaard wil dit jaar de dubbel Giro-Tour realiseren, iets wat hem in een select groepje zou doen terechtkomen.

Ook in dat groepje: Tadej Pogacar. De Sloveen was de laatste die het flikte, in 2024. Vingegaard weet dus dat het mogelijk is in deze moderne tijden. Een derde Tourzege lonkt mogelijk. Allez, Jonas!

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