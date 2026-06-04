🎥 Beyen en Van Gucht schetsen de strijd na uithaal van ploeg van langs de weg supporterende Wiebes naar UCI

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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🎥 Beyen en Van Gucht schetsen de strijd na uithaal van ploeg van langs de weg supporterende Wiebes naar UCI
Foto: © photonews

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De ploeg van Lorena Wiebes ligt op ramkoers met de UCI. Dat was al duidelijk, maar een nieuwe uithaal van SD Worx-Protime bevestigt dit nog eens. Ruben Van Gucht en Ine Beyen maken een inschatting van de juridische strijd die zich aankondigt.

Erwin Janssen, de teammanager van SD Worx-Protime, laat bij WielerFlits verstaan dat hij verwacht dat de zaak bij het CAS terechtkomt. "De UCI geeft gewoon niet thuis. Niemand neemt de telefoon op. Alleen onze advocaat heeft iemand bij de UCI van hogere hand kunnen bereiken. Het is gewoon bizar dat we zo afgewimpeld worden." Opvallend: Wiebes supporterde vandaag voor haar collega's langs de kant van de weg.

Janssen stelt dat de metingen van de fiets van Wiebes onprofessioneel zijn afgehandeld. "Ik sta er gewoon versteld van wat er allemaal verkeerd is gegaan. Normaal moet de ploegleiding in charge een meetrapport ondertekenen, dat is nu ook niet gebeurd. En er was ook helemaal geen mogelijkheid voor een contra-expertise."

Ploeg van Wiebes wijst naar de wind als beslissende factor

Te licht is te licht, oordeelt de UCI. Volgens Janssen zou het door de wind kunnen komen dat de fiets van Wiebes plots minder dan 6,8 kilo woog. Met deze opmerkingen in gedachten hebben ook Ruben Van Gucht en Ine Beyen zich tijdens de VRT-uitzending van de zesde rit van de Giro d'Italia Women uitgelaten over de nakende juridische zaak.

"Het is een financiële ramp voor SD Worx-Protime", benadrukt Beyen dat de schade voor de ploeg van Wiebes hoog kan oplopen. "Ze zullen uitgegaan zijn van drie etappezeges met Wiebes, die dan ook de roze trui kon pakken. Dat is heel wat visibiliteit en mogelijk hangen daar ook sponsorcontracten vanaf. Dat valt allemaal in het water."

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Advocaten UCI en SD Worx-Protime aan zet

"Dit zal nog een staartje krijgen", voorspelt Van Gucht. "Aan de UCI om ervoor te zorgen dat alle mazen van het net waterdicht zijn. Aangezien er verschillende meningen zijn, kunnen ploegen zich afvragen: is het wel geijkt gebeurd?" Beyen verwacht dat de advocaat van de ploeg van Wiebes naarstig naar fouten zal zoeken.

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