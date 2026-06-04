Drie weken alleen? Hoe rennersvrouwen een grote ronde beleven

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
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Drie weken alleen? Hoe rennersvrouwen een grote ronde beleven
Foto: © photonews

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Drie weken lang draait alles rond de renners in de Tour de France. Maar terwijl miljoenen kijkers naar de koers kijken, beleven ook hun partners een emotionele rollercoaster achter de schermen.

Leven op afstand

Tijdens een grote ronde zien veel koppels elkaar nauwelijks. Renners vertrekken vaak dagen voor de start naar hun ploeg en keren pas na afloop terug naar huis. Zeker voor gezinnen met jonge kinderen betekent dat wekenlang alleen organiseren, plannen en opvoeden.

Telefoneren en videobellen vormen vaak het belangrijkste contactmoment. Na een rit zijn renners echter niet altijd beschikbaar. Interviews geven, massages krijgen, verplaatsingen naar het hotel maken en teamvergaderingen bijwonen zorgen ervoor dat het contact soms zeer beperkt blijft.

Mee op reis of thuisblijven?

Sommige partners kiezen ervoor om af en toe naar de Tour af te zakken. Vooral tijdens rustdagen, belangrijke bergetappes of de slotrit in Parijs duiken familieleden geregeld op aan de aankomst. En dat zorgt vaak ook nog eens voor extra motivatie.

Toch verblijven de meesten het grootste deel van de ronde thuis. Het rondreizende circus van de Tour maakt het moeilijk om drie weken lang mee te trekken door Frankrijk. Bovendien willen veel gezinnen een zekere routine behouden.

Meeleven vanop de eerste rij

Partners beleven de koers vaak intenser dan de gemiddelde supporter. Elke valpartij zorgt voor ongerustheid. Elke aanval of slechte dag wordt nauwlettend gevolgd.

Tegelijk zijn zij vaak de eerste vertrouwenspersoon van een renner. Na een teleurstelling of moeilijke rit is het meestal het thuisfront dat voor rust en perspectief zorgt.

Een onzichtbare rol

Wanneer een renner op het podium staat, gaat alle aandacht naar de sportieve prestatie. Toch schuilt achter veel succesvolle carrières een partner die thuis mee de lasten draagt. Rennersvrouw zijn is heel erg vaak een eigen carrière opgeven, in dienst van je man.

Misschien zijn zij wel de meest onderschatte helpers van het peloton. Zonder bidons, zonder ploegwagen en zonder rugnummer, maar vaak met een minstens even belangrijke rol tijdens die lange drie weken Tour de France.

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