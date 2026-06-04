Grote naam met de vinger gewezen: Van Gucht en Van den Bos sparen de kritiek niet

Een grote naam zijn in het wielrennen betekent ook dat je met kritiek moet kunnen omgaan. Ruben Van Gucht en Jip van den Bos vinden niet dat Demi Vollering alles goed doet in de Giro d'Italia Women, al heeft Vollering ondertussen wel al een ritzege te pakken.

In het klassement is er nog werk aan de winkel voor de Nederlandse, en dat heeft grotendeels te maken met de tijdrit van afgelopen dinsdag. Vollering kreeg 1'09" aan haar broek van Van der Breggen. Allebei kozen ze ervoor om de klimtijdrit af te werken met een tijdritfiets. Van der Breggen bleef constant in de beugel rijden, Vollering deed dat niet.

Ruben Van Gucht merkte dat op bij Sporza en zag hierin een mogelijke verklaring voor het opvallend grote tijdsverlies van Vollering. "Je kan je dan toch gaan afvragen of Vollering de juiste keuze heeft gemaakt. Ik vind dat je de beugel maximaal moet gebruiken als je ervoor kiest om daarmee van start te gaan. Dat heeft ze niet gedaan."

Tactische fout van Vollering en FDJ?

Een dag later won Vollering, maar in de podcast La Koers haalde Jip van den Bos aan dat er wel wat aan te merken was op de tactiek. Op een gegeven moment hadden concurrenten Van der Breggen en Reusser alleen een teamgenote vooruit en zaten ze dus zonder teamgenote in de groep met favorieten. Dit werd niet afgestraft.

"Wat doet FDJ? Eva van Agt rijdt het gat dicht. FDJ maakt het enkel makkelijker voor de concurrentie." Vollering had ook een teamgenote voorin met Lauren Dickson. "Vollering wilde haar eindzege niet verspelen aan een ploeggenote." Dat is niet voor het eerst: in kampioenschappen met de nationale ploeg zagen we dit ook al eerder.

Demarrage Vollering lijkt minder snedig

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Van den Bos zag dat Vollering niet durfde te verliezen en de kans miste om Van der Breggen op minuten te zetten. Nu strandden Van der Breggen en Niedermaier in het wiel van Vollering in de sprint. "Normaal kan ze meteen een gat slaan. Dat lijkt ze een beetje te missen", twijfelt Van den Bos aan de demarrage van Vollering.