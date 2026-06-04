Manager van Van Aert houdt zich aan cruciaal principe: "Ik heb daar een afspraak over"

De manager van Wout van Aert houdt zich met meer bezig dan alleen het behartigen van de belangen van de Belgische renner. Daarom houdt Jef Van den Bosch eraan om een aantal zaken strikt gescheiden te houden.

In een gesprek met WielerFlits heeft hij het over de organisatie van de Heistse Pijl, waar hij de drijvende kracht achter is. Komende zaterdag staat een nieuwe editie op het programma. Van den Bosch bemoeit zich niet met welke renners de Heistse Pijl rijden. "In de gesprekken die ik met ploegen heb, praat ik over de renners, niet over mijn wedstrijden."

Het beste bewijs is dat zijn eigen poulain Van Aert sinds 2017 niet meer aan de start heeft gestaan. "Me daarin bemoeien, dat doe ik eigenlijk nooit. Iedereen is bij ons welkom, en als ze graag willen komen, kunnen ze komen. Maar ik speel daar nooit een rol in. Dat is ook niet voordelig." Er is dus geen overlap tussen manager zijn en organisator zijn.

Manager Van Aert kiest voor samenwerking op lange termijn

"Op dat vlak heb ik daar gewoon een afspraak over: we houden die werelden gescheiden. Dat werkt eigenlijk al jarenlang heel goed en ik behoud dat ook zo. Omdat ik al heel lang en veel met dezelfde mensen werk, vind ik dat enorm belangrijk. Ook met heel veel partners werk ik al jaren samen." Samenwerking op lange termijn mag je zijn filosofie noemen.

Van den Bosch werkt ook met renners het liefst samen op de lange termijn. Zo gaat hij ook al jarenlang in zee met Wout van Aert. Het spreekt voor zich dat Van den Bosch al een belangrijke rol heeft gespeeld in de carrière van Van Aert. Dat mondde in 2024 uit in een ultieme deal: Van Aert tekende een contract 'voor het leven' bij Visma | Lease a Bike.

Van Aert tekende 'levenslang' contract bij Visma | Lease a Bike

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In principe zal Van Aert zijn wielerloopbaan dus bij de Nederlandse formatie afsluiten. Een vorige contractverlenging ondertekende Van Aert in 2022. Hij brak toen zijn contract open en verlengde het met twee extra seizoenen, waardoor hij op dat moment vastlag tot het einde van 2026.